杭州亞運9.23揭幕 良渚古城今採火種

原定去年舉行的杭州亞運，因新冠疫情延期，終於決定今年9月23日揭幕。杭州亞組委副主席兼中國奧委會副主席周進強指，56個比賽場館已準備就緒，國家隊將派逾900人出戰。另外，香港賽馬會派人協助主辦當局，籌辦馬術項目。 國務院新聞辦昨在記者會上宣布亞運開幕確實日期，周進強在會上表示，亞洲45個國家和地區的奧委會均全部報名參賽，不少更會派出史上最大規模代表團出席盛會；代表國家隊逾900名健兒是中國最高水平的，藉今次主場作為明年巴黎奧運的階段性檢驗。

香港賽馬會助辦馬術項目 周又指，今日將是杭州亞運開幕倒數100日，各項籌備工作已進入衝刺階段，分布在杭州、溫州、寧波、金華、紹興、湖州6個賽區共56個場館已全部可以使用，又透露亞組委早前已舉行42場測試賽，稍後再辦13場賽事，對軟硬件進行全方位壓力測試。此外，今晨將在杭州的世界文化遺產──良渚古城遺址採集今屆亞運會火種。 杭州亞組委執行秘書長陳衛強透露，當地缺乏舉辦大型賽事經驗，加上新冠疫情，面對不少困難，幸獲國家體育總局支持，指派全國各項人才協助，並指香港賽馬會有派員幫忙，協助在杭州桐廬馬術中心的馬術項目。 杭州亞運共設61個比賽項目，電競、霹靂舞在今屆首次列入正式比賽項目，料有超過1.2萬名運動員、5,000名隨隊官員、4,700名技術官員、逾1.2萬名媒體工作者，以及數百萬觀眾到場參與。