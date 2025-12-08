杭州動物園黑熊表演時暴走　為搶紅蘿蔔襲飼養員（有片）

浙江杭州野生動物世界昨日下午發生黑熊襲人搶食事件，一隻名為「熊二」的亞洲黑熊在動物行為展示期間，因急於搶奪飼養員攜帶的食物，兩度撲向飼養員，最終由五名工作人員合力將其制伏。園方今發布公告，宣布立即取消黑熊表演。

五人合力將熊拉到後台

據《封面新聞》報導，多位網民在12月6日在社群平台發布現場影片，畫面顯示兩隻亞洲黑熊剛結束滑板表演，正準備進行「開心三連跳」項目時，候場中的黑熊突然轉身與飼養員發生拉扯，瞬間將其推倒在地。一名女性工作人員持塑膠凳敲打黑熊未能奏效，又嘗試徒手拉開，隨後三名同事趕來支援。期間黑熊一度被控制，但當該名飼養員再次靠近時，衝突再度發生，最終五人協力將黑熊拉至後台。