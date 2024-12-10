杭州地鐵女子稱遭偷拍 要求查男子手機被反擊：若沒拍就砸你手機(有片)

杭州一名女子周日(8日)搭地鐵時，懷疑被附近男子偷拍，於是要求對方打開手機檢查，不料男子則反問，「要是沒有，我就把你手機砸了」，令女子啞口無言，事件引發網民熱議。

內媒報道事發於杭州地鐵5號綫，網傳影片顯示車廂內有兩名女子同行，其中一名女子懷疑被男子偷拍後激動大喊，「你現在就拿出來，你有本事拿出來，馬上！」男子欲解釋遭女子阻止，「你現在別跟我講，閉嘴，你就拿出來！」，吸引不少乘客圍觀。其後，男子對全車廂乘客說，「如果我偷拍她，她今天怎麼說都可以，如果她拿不到證據，我把她手機砸掉，信不信！」，而女子之後便沒有作聲。杭州地鐵回應稱，一位女乘客報警懷疑一男乘客有偷拍行為，後續地鐵工作人員配合警方，將他們帶至地鐵站警務室，惟未有披露男子是否犯事。

網民熱議「男士地鐵別拿出手機」 事件引發網民熱議，「沒有證據僅憑懷疑就讓人家掏手機有些不妥」、「地鐵全是色狼，酒吧全是君子」、「女生維護自己權益，保護自己是對的，懷疑別人的同時，你要拿出證據，如果拿不出證據，冤枉男生，有權利要求女生道歉，以及消除影響賠償精神損失」、「一定要公正執法，若偷拍拘留，發公告；若無偷拍，女方要全網公開道歉並賠償」，亦有人稱「在公共場合真的不適宜玩手機，被誣陷了真的水洗都不清」、「地鐵玩手機的男士注意，別拿出手機，若要玩請注意攝像頭位置，一是車頂或地板。其他區域皆為高危地帶」。