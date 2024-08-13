杭州外賣騎手被逼跪保安 引爆數百同行示威公安介入

浙江省杭州市一名美團外賣送餐騎手昨日（12日）中午送餐期間，在西溪世紀中心一處寫字樓不慎踩倒花圃圍欄，遭保安阻止離開，並拔走其電動單車的車匙，網上盛傳保安還要求罰款200元人民幣，該名騎手當時即刻下跪求歸還車匙。事發後引發數百名騎手聚集示威，要求涉事保安道歉，大批公安介入處埋，及後護送涉事保安離開，有騎手向警車投擲雜物。

踩毀欄杆被攔截拔匙 要求罰款200元 杭州市公安局西湖區分局昨晚指，某外賣平台一名男性外賣騎手在西溪世紀中心送外賣過程中將欄杆踩歪，被保安攔下，該外賣員因擔心影響其他訂單派送遂下跪，後引發現場人員聚集。屬地派出所立即出赴現場處置，對涉事人員依法開展調查，後續將依據調查情況依法處理。

美團：將切實維護騎手合法權益 衝突發生後，社交平台有「在現場的外賣騎手被集體封號」謠言出現。美團回應稱未對任何騎手採取封號、限制接單等不利於騎手的負面舉措。針對製造、傳播謠言的賬號及背後推手，公司已採取法律措施。美團透露，衝突發生後第一時間派遣專員前往現場協助騎手處理衝突，並為其向物業支付圍欄維修費用。相關騎手夥伴目前已安全返回。對於此次衝突中騎手可能遭遇的不公正對待問題，美團將根據騎手的訴求提供各類相應援助，將一管到底，並根據騎手訴求配合相關部門調查，切實維護騎手合法權益。

