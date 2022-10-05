杭州大媽打「防癌針」被騙最少21萬 成分竟然係「可樂」

醫藥類騙案層出不窮，一些誇張到以為無人會信的「神藥」，竟然也有人心甘情願奉上天價「藥費」。浙江杭州蕭山區一位姓李大媽聽信路邊一家「養生會館」所謂「最新成功研製一款防癌針，打了就不會得癌症」，支付21萬元(人民幣，下同)打針。家人發現後斷言李大媽被騙並報警，3名疑犯被捕後供稱，所謂「防癌針」只是可樂。 騙徒先以溫情攻勢博取事主信任 蕭山公安指，57歲的李大媽早前路過一家新開的健康管理中心時，抵擋不住門口員工的熱情招呼，入內體驗足浴按摩等服務，之後漸漸成為常客，陸續為會籍增值了十多萬元。期間一名姓董的37歲女員工對李大媽極為殷勤體貼，當李大媽是親人一樣噓寒問暖，甚至直接叫她「媽媽」。

聲稱「打了不會患癌」 一針價值120萬 到今年初，董女向李大媽表示，公司最新成功研製出一款「防癌針」，只要打了針就不會患癌，對外零售價高達120萬元，但李大媽可享「內部價」，一針38萬元。 李大媽未能即時拿出這筆錢，猶猶豫豫之際，董女再施展渾身解數，稱可以用之前增值的會籍費用抵銷部分打針費，到時還會陪她一起去打針。李大媽就這樣心動了，跟著董女去到一間酒店房間，然後見到現場有兩名男子，其中一人曾為自己按摩，另一人自稱公司高層，特意來為李大媽打針。 在董女等人安排下，李大媽先喝下「酵素排毒水」，然後打「防癌針」，事後再東拼西湊出21萬元交予董女。家人發現李大媽突然花掉大筆金錢後追問原因，一聽李大媽講出「防癌針」就直呼「上當」，帶著李大媽向蕭山警方報案。 警方在四川重慶等地拘捕3名疑犯 警方接報後馬上調集精幹警力，聯同市場監督管理局、衛健局等部門展開調查，在掌握相關證據後展開拘捕行動，在四川、重慶等地將董女、王男及潘男逮捕歸案。

騙徒：本來想打葡萄糖或鹽水但買不到 董女等人坦承，當時因為準備轉讓店舖，所以「找幾個客戶來回籠資金」，而李大媽耳仔軟「比較好說話」，於是專為她虛構一個「防癌針」項目，「之前想給她打葡萄糖或者鹽水，後期沒買到，然後說不行打可樂吧」，但害怕注射可樂會「把人打壞了」，最終只是用空針筒拮了一下扮打針。 疑犯僅剩的良知尚算未泯滅，被捕後還呼籲長者「生病一定要去醫院，做正規的檢查，不要相信抗癌神藥這些東西」，又冀中年人和長者都多了解一些醫療常識，「突然間給你推銷一些誇大其詞的治療、一些藥物，按常理來講都不是正規的，一定要注意不要上當受騙」。