杭州東站月台明顯沉降影響上落　曾號稱亞洲最大車站

據內媒《極目新聞》報道，建成通車剛滿11年的浙江省杭州東站，近日被曝光月台沉降的問題。據公開資料，該車站始建於1992年，2010年改造重建，新站房於2013年7月1日開通啟用，曾是亞洲最大的鐵路車站之一。

據報道，3日，有網友發文稱，杭州東站有月台沉降狀況。根據該網友發布的圖片顯示，經停的列車車廂底部比月台高出一段距離。

新站2013年開通啟用

此前，已有多名網友在社交網站上反映過杭州東站有月台沉降的問題：早在2023年5月，有網友發文並配圖稱，杭州東站月台沉降明顯，靠中心的月台基本（與列車車廂底部）持平，兩端則有明顯高差，下車需要格外小心。有網友發布的影片顯示，有月台出現裂縫，表面形成斜坡。

對此，杭州東站客運值班室一名工作人員回應稱，該站月台確實存在沉降情況，具體情況將向上級匯報後反饋。杭州東站另一名工作人員則稱，關於有網友反映的該月台沉降的問題，已通知專業部門前去察看。