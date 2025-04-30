杭州機動遊戲半天吊一分鐘 樂園否認故障：萬分一機會巧合

機動遊戲「流星錘」是很多主題遊樂場的受歡迎設施。周二（29日）有網民發布影片，浙江杭州樂園「流星錘」懸停在空中，當時有初中生被困。有遊客反映設施在最高點倒立懸停約1分鐘。 杭州樂園工作人員證實事發於周一（28日），強調並非發生故障或事故，經檢查設施沒問題，「這只是萬分之一機會率出現的巧合事件」。景區回應稱，「（懸停）因兩側乘客體重完全平衡觸發安全保護機制，隨後切換手動模式緩慢降落，屬概率問題，承諾賠付醫療費用並強調設備正常運行。」



發片網民寫道，「現在到頂上了，真的好嚇人，就停在那裡了。」、「上面都是初中生，事後還是感覺不舒服自己去找工作人員，沒有人主動來問孩子們。」 「兩邊體重剛好持平」 沒造成人員受傷 在園內工作多年，首次看到這情況的工作人員解釋：「它相當於一個天平，這個項目本來就是停留十幾秒鐘，它停在上面，左邊重一點就從左邊先下來，右邊重一點就從右邊先下，但當天就是一個特殊情況，它兩邊的體重剛好是持平的狀態。」他強調「這個事情不是故障，不是事故，是設備正常運轉的概率事件，是萬分之一的概率。設備我們第一時間檢查過了，沒有問題，包括廠家技術人員也遠程看過了，都是沒有問題的。」