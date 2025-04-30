熱門搜尋:
姜濤 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 的士 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-04-30 16:48:21

杭州機動遊戲半天吊一分鐘 樂園否認故障：萬分一機會巧合

分享：
浙江杭州樂園「流星錘」懸停在空中，當時有初中生被困。有遊客反映設施在最高點倒立懸停約1分鐘。(網上圖片/影片截圖)

浙江杭州樂園「流星錘」懸停在空中，當時有初中生被困。有遊客反映設施在最高點倒立懸停約1分鐘。(網上圖片/影片截圖)

機動遊戲「流星錘」是很多主題遊樂場的受歡迎設施。周二（29日）有網民發布影片，浙江杭州樂園「流星錘」懸停在空中，當時有初中生被困。有遊客反映設施在最高點倒立懸停約1分鐘。

杭州樂園工作人員證實事發於周一（28日），強調並非發生故障或事故，經檢查設施沒問題，「這只是萬分之一機會率出現的巧合事件」。景區回應稱，「（懸停）因兩側乘客體重完全平衡觸發安全保護機制，隨後切換手動模式緩慢降落，屬概率問題，承諾賠付醫療費用並強調設備正常運行。」
 

adblk5
浙江杭州樂園「流星錘」懸停在空中，當時有初中生被困。有遊客反映設施在最高點倒立懸停約1分鐘。(網上圖片/影片截圖) 浙江杭州樂園「流星錘」懸停在空中，當時有初中生被困。有遊客反映設施在最高點倒立懸停約1分鐘。(網上圖片/影片截圖) 浙江杭州樂園「流星錘」懸停在空中，當時有初中生被困。有遊客反映設施在最高點倒立懸停約1分鐘。(網上圖片/影片截圖)

發片網民寫道，「現在到頂上了，真的好嚇人，就停在那裡了。」、「上面都是初中生，事後還是感覺不舒服自己去找工作人員，沒有人主動來問孩子們。」

「兩邊體重剛好持平」  沒造成人員受傷

在園內工作多年，首次看到這情況的工作人員解釋：「它相當於一個天平，這個項目本來就是停留十幾秒鐘，它停在上面，左邊重一點就從左邊先下來，右邊重一點就從右邊先下，但當天就是一個特殊情況，它兩邊的體重剛好是持平的狀態。」他強調「這個事情不是故障，不是事故，是設備正常運轉的概率事件，是萬分之一的概率。設備我們第一時間檢查過了，沒有問題，包括廠家技術人員也遠程看過了，都是沒有問題的。」

adblk6

同時，工作人員證實被擱置在空中的遊客是學生，「當天是學生團出行，剛好那一班是學生排隊在玩。大概在空中停留一分鐘左右就下來了，沒有造成人員受傷。」

有片

2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能