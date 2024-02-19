杭州武林夜市日均10萬人次 租金優惠助美食美甲攤檔震興夜經濟

內地不少城市積極發展「夜經濟」，其中在浙江杭州西湖附近的「武林夜市」近年發展蓬勃，300多個攤檔雲集手工藝品、美甲採耳、街頭小食，當地政府近年亦推出措施鼓勵年輕人創業，例如攤檔租金優惠等，加上「網紅」宣傳，吸引不少人慕名而來。 「武林夜市」黨支部書記、總經理葉連忠說，農曆新年期間「武林夜市」平均每日超過10萬人次到訪，較往年同期增加約兩成，每個攤檔每日營業額超過2000元人民幣。他說夜市除了為小商戶提供一個維持生計平台，亦希望逛夜市的人能體驗當地文化或購買具杭州特色的產品，從而達到宣傳杭州的效果。