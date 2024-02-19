杭州武林夜市日均10萬人次 租金優惠助美食美甲攤檔震興夜經濟

內地不少城市積極發展「夜經濟」，其中在浙江杭州西湖附近的「武林夜市」近年發展蓬勃，300多個攤檔雲集手工藝品、美甲採耳、街頭小食，當地政府近年亦推出措施鼓勵年輕人創業，例如攤檔租金優惠等，加上「網紅」宣傳，吸引不少人慕名而來。 「武林夜市」黨支部書記、總經理葉連忠說，農曆新年期間「武林夜市」平均每日超過10萬人次到訪，較往年同期增加約兩成，每個攤檔每日營業額超過2000元人民幣。他說夜市除了為小商戶提供一個維持生計平台，亦希望逛夜市的人能體驗當地文化或購買具杭州特色的產品，從而達到宣傳杭州的效果。
杭州政府曾發放餐飲專項消費券
在杭州定居超過20年的浙江香港商會會長湯耀光說，早年杭州的店舖、食肆晚上8時許就關門，根本沒有「夜經濟」可言，經過十多年發展，加上人口結構年輕化，杭州夜經濟愈來愈蓬勃。他又說為推動市民出來消費，杭州政府除了向市民發放「餐飲專項消費券」，近年更推出優惠措施，鼓勵商戶延長營業時間，創造熱鬧氛圍。 除了相對大眾化的「武林夜市」，杭州近年亦著力發展另一個夜經濟商圈「十字金街」。湯耀光說，這商圈的定位偏向高端，市政府透過增加文娛體育設施，吸引白領、中產人士下班後多些消費。 杭州去年舉辦完亞運，湯耀光認為不能只靠一、兩次盛事，在文化、體育、旅遊等方面要持續舉辦活動，並要有長遠規劃才能為經濟注入動力。
原文刊登於 香港電台