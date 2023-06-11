杭州法拉利行駛時起火燒至200度　車尾燒出洞百萬跑車恐報銷

記者鄒慈芸／綜合報道

杭州街頭10日晚間出現「火燒車」事件，一輛停在路口的法拉利突然起火，待附近交警撲滅火焰後，超級跑車駕駛座後方已經被燒出了一個大洞，所幸事故沒有造成人員傷亡，只是車主的荷包要大失血了。

聞到有焦味車尾冒煙

附近目擊民眾表示，晚上8點多在杭州濱江區濱文路上，一輛紅色的法拉利跑車起火了，火苗從駕駛座後方開始竄出，車主雖然及時下車，但車上沒有滅火器，因此只能乾瞪眼，最後是交警拿來了隨車攜帶的滅火器，才將火勢撲滅，根據消防人員說明，他們來到現場時，已經沒有火苗，但車身溫度高達200度。

超跑車主表示，當時正開車要去吃宵夜 ，在一處路口等紅綠燈時卻聞到有焦味，從後照鏡一看，發現車尾正在冒煙，於是便趕快下車。