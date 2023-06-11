杭州法拉利行駛時起火燒至200度　車尾燒出洞百萬跑車恐報銷

記者鄒慈芸／綜合報道
杭州街頭10日晚間出現「火燒車」事件，一輛停在路口的法拉利突然起火，待附近交警撲滅火焰後，超級跑車駕駛座後方已經被燒出了一個大洞，所幸事故沒有造成人員傷亡，只是車主的荷包要大失血了。
聞到有焦味車尾冒煙
附近目擊民眾表示，晚上8點多在杭州濱江區濱文路上，一輛紅色的法拉利跑車起火了，火苗從駕駛座後方開始竄出，車主雖然及時下車，但車上沒有滅火器，因此只能乾瞪眼，最後是交警拿來了隨車攜帶的滅火器，才將火勢撲滅，根據消防人員說明，他們來到現場時，已經沒有火苗，但車身溫度高達200度。
超跑車主表示，當時正開車要去吃宵夜 ，在一處路口等紅綠燈時卻聞到有焦味，從後照鏡一看，發現車尾正在冒煙，於是便趕快下車。
被稱為保值率最高法拉利之一
這輛跑車是法拉利485型，於2009年上市，當時新車價格落在380萬至550萬人民幣（約418萬至605萬港元）之間，目前的二手車行情則落在130萬至220萬人民幣（約143萬至242萬港元），被稱為是保值率最高的法拉利跑車之一。
目前法拉利起火的原因還在調查中，杭州消防局也提醒民眾，隨著夏季到來，車輛自燃的情況也會增多，請車主務必定期為愛車做保養維護，一旦發現車輛在行駛中出現異常，請第一時間下車，除此之外，車內要配備車載滅火器，防止小火釀大災。
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