杭州男無將閒置充電線斷電 焫著床鋪起火

有這個習慣的人注意！充電後不將充電線斷電，亂放仍然通電的線頭，有可能會引起火警，導致財物甚至人命損失！浙江杭州一名男子就在近日外出時，將仍然通電的充電線線頭放在床鋪上，結果引發火警，將房間燒毀。幸好無人在場，沒有造成傷亡。

「杭州消防」微信公眾號報道，本月10日下午4時許，杭州市上城區一處民居突然起火，鄰居急忙報警。消防人員趕到現場，很快將火撲熄，現場無人傷亡，起火房間嚴重損毀。

從現場照片可見，房間內有一張雙人床及兩張碌架床，其中一張碌架床下格床鋪完全燒毀，其他床鋪和雜物亦有焚燒過的痕跡；牆壁熏黑，房間套廁也受損，假天花燒毀墮地。消防人員發現，現場有一條被燒毀的數據線，且仍保持「通電」狀態；線頭「連接」涉事下格床鋪，保險絲已被燒融。結合當事人口供，消防人員認定，起火原因是「電器線路引發火災」。

消防部門提醒充電後應及時斷電

有網民指出，有起火危機的除了充電線外，「常年不拔也不關的電器好多……去摸摸就知道，非常的燙手，好多火災都是這些東西惹的禍」。不少地方的消防和公安部門也在內媒相關報道下留言，提醒「閒置或使用完的電器應及時斷電」、「出門前記得做到三清三關(清走道、清陽台、清廚房；關門窗、關電源、關燃氣)哦」、「充電器和充電線一定不要長期不拔。一定使用原裝充電器。家中無人一定要切斷電源」。

