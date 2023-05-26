杭州網紅店吸引吊帶短裙少女們打卡　家長投訴：離小學近影響小孩

記者李宗芳／綜合報道
近日浙江杭州有學童母親向傳媒投訴，孩子小學旁一家咖啡廳，常有穿著暴露的網紅進出，細肩帶搭配短裙，擔心對孩子心理產生不良影響。
據《西湖之聲》報道，咖啡店距離拱墅區江心島北校區小學不到200公尺，吳姓家長表示孩子每天從這走來走去，擔心這些網美可能會給上小學的孩子一些不良的引導，害怕女孩子仿效，也擔心男孩子關注點發生變化。
吳媽媽稱「因為我小孩已經三年級，十歲了，像我們自己在家裡穿著也都是很注意的，這個階段的男孩子看到（穿著清涼）的話，可能對他的成長會不太好。從家長的角度，這個咖啡店不太適合開在學校旁邊，或者可能在上下學的這個時間段避免一下」。
「人家正常的漂漂亮亮的呀」
對此，咖啡店老闆金女士表示，當初選址沒有考慮這麼多，「我的客戶群不是小朋友，只是說碰到了這個位置在招租感覺挺合適的。至於大家穿得比較少，也是看每個人對於少的定義是甚麼。我是覺得，穿著一個比較簡單的吊帶，可能比較有個性地出現在店裏頭，我作為老闆過去說不允許穿成這樣出現在我店附近，那......人家正常的漂漂亮亮的呀」。
相關新聞一度登上內地熱搜，引發網民熱烈討論，有人認為「穿衣服是每個人的自由，但要分場合，學校周邊是有點欠妥」，也有人覺得家長要做正確的引導：「人家來打卡的人穿著暴露，跟這家店有什麼關係呢？」
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