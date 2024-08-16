杭州超市老闆娘低胸裝吸男顧客 惹街坊投訴公安介入

杭州一間超市老闆娘因穿著暴露超低胸吊帶裝展現火辣身材，吸引大批男顧客光臨「人滿為患」，及後疑遭街坊投訴，公安介入後稱該女子沒違法行為。老闆娘回應媒體時表示，拍攝者未經她同意傳播到公共平台，她感到生氣，「不要隨便拍攝，侵犯隱私肖像權」。

內媒報道，該間位於西湖區的超市，老板娘因穿著暴露，從吊帶到低胸紅裙均吸引「注目」，影片顯示超市內擠滿男性顧客，有人說：「老闆娘你這樣誰受得了啊」，對方輕聲細語撒嬌。更有外賣員與老闆娘合照，另有人光明正大地拿手機拍片，老闆娘一點不介意，反而相當配合。及後老闆娘疑遭街坊投訴，公安上門介入，當區物業工作人員回應稱，工作人員已經和老闆娘溝通勸導，惟強調穿裝屬於個人行為，「我們只能勸勸」，公安及後上門調查，稱該女子沒違法行為，故沒權限管理。

有內地律師表示，如果女子的行為達到了妨礙公共秩序的程度，則很有可能會被定性為違法行為，很多時候一些暴露穿著本身還未達到違法程度，總體來說個人有權自由選擇自己的穿著風格，但同時應尊重社會公序良俗。

有網民表示：「人家老闆娘就是懂營銷，生意火爆那也是情理之中嘛！」、「如果我住附近，我也天天去」、「這種做法並無不可，不偷不搶，做生意賺錢，沒事可吐槽」、「這樣的衣服既然能生產出來，那就能穿，否則就是雙重標準」，也有人批評「雖然穿衣服是個人自由，但不能無底線營銷」、「到底是老闆娘穿著問題，還是這些拍影片的人存在問題啊」。