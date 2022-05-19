杭州金沙湖「漏水」致地鐵月台水浸 近千人疏散

浙江杭州地鐵1號線差點重演河南鄭州地鐵水浸車廂事件！杭州地鐵1號線金沙湖站昨午3時許突然湧入大量水，月台變成「水舞間」和「水塘」。從微博流傳短片和照片可見，積水不斷從扶手電梯、天花漏落月台，再從月台幕門底部罅隙湧入路軌；連接地鐵出入口的金沙湖公園地下廣場有如一片汪洋，混濁積水中有多個像「朱古力噴泉」一樣的「泉眼」不斷湧出「泥水」。

金沙湖站水浸 官方指無人被困

消防人員接報趕到現場，協助疏散近千名地鐵乘客及地下廣場民眾。錢塘區政府表示，事件中無人被困，水浸原因是金沙湖站上蓋的金沙湖公園地下廣場出現管湧，金沙湖湖水外溢。

湖水經地下廣場流入地鐵站

受水浸影響，杭州地鐵1號線九堡站、客運中心站、下沙西站、金沙湖站及高沙路站昨午4時起停運，至今午5時半全部重開。消防人員透露，金沙湖站C出口連接金沙湖公園地下廣場，水源源不絕從地下廣場流入地鐵站、地下商業街及車庫，水最深處及腰。消防員一邊堆沙包一邊抽走積水，至昨晚11時終成功阻擋水繼續流入地鐵站。經過連夜抽水，積水今早主要集中在金沙湖站與下沙西站之間的路軌，下沙西站因地勢稍低，水深尚有1米左右。到今日中午，所有積水大致抽光。當地傳媒提到，現場可見金沙湖東側、地下廣場南側的泥地塌陷，相信是管湧源頭，有重型機器昨晚在現場加固泥地。

學者指管湧破壞力強 呼籲重視問題

金沙湖是一個人工湖，湖水引自錢塘江。至於何謂管湧，華南理工大學黃國如教授表示，地下滲流形成孔穴後，一旦水在孔穴中加速流動，就會沖刷帶走細小顆粒，形成「管湧」，而管湧的危害包括破壞、掏空堤防的水閘、地基、土壤骨架等，導致建築物塌陷，造成嚴重決堤、潰壩。黃國如指出，今次地下廣場出現管湧，可能是地基有問題，「但地基漏水也不會漏這麼多」，呼籲當局要重視問題，對靠近河流湖泊的地鐵站展開專業檢查，定期進行防洪評估，並對周邊可能影響或導致地鐵水浸的工程分析風險，加強警惕。

