杭州Omakase「鮨柒」訛稱食材從日本進口 被罰款近4萬人民幣

Omakase近年在香港大熱，在內地也有不少捧場客，浙江杭州就有一間叫「鮨柒」的Omakase餐廳，人均消費約2,000元(人民幣，下同)，連「國民女婿」、大連萬達集團董事長王健林獨子王思聰都是座上客，但所使用聲稱來自日本的食材，部分近日被市場監管部門揭發購自山東青島和杭州本地。

內地傳媒報道，今年3月，杭州市場監督管理局西湖風景名勝區分局收到舉報，鮨柒使用來自日本核輻射地區的食材，且兩支清酒並無中文標簽。