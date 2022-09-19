杭州Omakase「鮨柒」訛稱食材從日本進口 被罰款近4萬人民幣

Omakase近年在香港大熱，在內地也有不少捧場客，浙江杭州就有一間叫「鮨柒」的Omakase餐廳，人均消費約2,000元(人民幣，下同)，連「國民女婿」、大連萬達集團董事長王健林獨子王思聰都是座上客，但所使用聲稱來自日本的食材，部分近日被市場監管部門揭發購自山東青島和杭州本地。
內地傳媒報道，今年3月，杭州市場監督管理局西湖風景名勝區分局收到舉報，鮨柒使用來自日本核輻射地區的食材，且兩支清酒並無中文標簽。
日本311大地震後，福島核電站發生核洩漏。國家質檢總局隨後禁止日本福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、山形縣、新潟縣、長野縣、山梨縣、埼玉縣、東京都、千葉縣共12個都縣的食品、食用農產品及飼料進口，及後對山梨、山形2個都縣符合中國要求的相關產品解禁。
扇貝鰻魚分別採購自杭州及青島
當局調查後，證實鮨柒為吸引顧客而在菜單標註食材來自日本，菜單包括長崎真鯛、炸海苔配北海道扇貝、愛知縣星鰻苗、千葉縣剝皮魚刺身、煮北海道金吉魚、愛知縣鰻魚蒲燒、富山縣白蝦、北海道大極上海膽、野生金槍魚赤身等，當中大部分主材料從日本進口，但北海道扇貝、愛知縣星鰻苗、愛知縣鰻魚蒲燒、長崎天然星鰻這幾道菜的主材料扇貝和鰻魚，卻是分別採購自杭州農貿市場及青島一家海產中心。
當局指，涉事炸海苔配北海道扇貝每份售20元，成本14元；愛知縣星鰻苗每份售58元，成本6.8元；長崎天然星鰻每份售18元，成本10元，；愛知縣鰻魚蒲燒每份售46元，成本7.6元；總銷售額6,574元，總利潤4,472元。
淘寶購兩支清酒 加價近1倍賣出
當局又證實，涉事兩支清酒購自淘寶網店，購入價分別為3,300元及3,850元，購入時均無中文標簽；鮨柒將該兩支清酒陳列店內，並無將列入酒水單，但分別以6,000元及8,000元賣給舉報人，總共1.4萬元。另外，鮨柒售賣多款生食類食品，但店內並無生食專間，採現場製售方式製作生食類菜品供顧客食用，共涉及金額9,656元。
當局認為，鮨柒在菜單所標示的菜品品名、產地與實際不符，違反《禁止價格欺詐行為的規定》，且未取得許可從事生食類餐飲服務，違反《食品安全法》，又銷售無中文標籤的進口酒水，違反《食品安全法》，故沒收其違法所得14,128元，罰款38,944元。