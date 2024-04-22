東京奧運｜23中國泳將興奮劑陽性涉環境污染　外交部：他們無過錯

事件在2021年經中國反興奮劑中心全方位深入細致調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情的情況下攝入受污染食物所致。涉及的中國游泳運動員無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規，世界反興奮劑機構審查後認可中國反興奮劑中心的調查結果。

中國23名游泳運動員在2021年東京奧運前夕，因環境污染造成興奮劑檢測陽性。在北京，外交部發言人汪文斌今日(22日)回應，事件在2021年經中國反興奮劑中心全方位深入細致調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情的情況下攝入受污染食物所致。涉及的中國游泳運動員無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規，世界反興奮劑機構審查後認可中國反興奮劑中心的調查結果。

不知情下攝入受污染食物

汪文斌批評相關報道是虛假信息、不實報道，強調中國一貫堅持對興奮劑問題零容忍的堅定立場，嚴格遵守世界反興奮劑條例，堅決維護運動員的身心健康，維護體育競賽的公平競爭，為全球統一的反興奮劑鬥爭作出積極貢獻。