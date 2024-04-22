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中國
2024-04-22 17:13:42

東京奧運｜23中國泳將興奮劑陽性涉環境污染　外交部：他們無過錯

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事件在2021年經中國反興奮劑中心全方位深入細致調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情的情況下攝入受污染食物所致。涉及的中國游泳運動員無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規，世界反興奮劑機構審查後認可中國反興奮劑中心的調查結果。

事件在2021年經中國反興奮劑中心全方位深入細致調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情的情況下攝入受污染食物所致。涉及的中國游泳運動員無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規，世界反興奮劑機構審查後認可中國反興奮劑中心的調查結果。

中國23名游泳運動員在2021年東京奧運前夕，因環境污染造成興奮劑檢測陽性。在北京，外交部發言人汪文斌今日(22日)回應，事件在2021年經中國反興奮劑中心全方位深入細致調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情的情況下攝入受污染食物所致。涉及的中國游泳運動員無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規，世界反興奮劑機構審查後認可中國反興奮劑中心的調查結果。

不知情下攝入受污染食物

汪文斌批評相關報道是虛假信息、不實報道，強調中國一貫堅持對興奮劑問題零容忍的堅定立場，嚴格遵守世界反興奮劑條例，堅決維護運動員的身心健康，維護體育競賽的公平競爭，為全球統一的反興奮劑鬥爭作出積極貢獻。

未有人因此被褫奪獎牌

世界反禁藥組織此前確認，23名中國泳手出戰東京奧運前一個月在石家莊集訓期間，被驗出對治療心絞痛的藥物「曲美他嗪」呈陽性反應。中國反興奮劑中心發現運動員是在不知情的情況下，攝入了受到曲美他嗪污染的食物導致，故推翻藥檢的結果，世界反禁藥組織及世界泳聯早在2021年6月得悉事件，亦同意中方的結論，中國泳手們最終仍可參加東京奧運，機構為保障運動員權益，按規定不向外公布處理結果。中國游泳隊一共30人參加東京奧運，贏得6面獎牌，其中3面是金牌，未有人因此被褫奪獎牌。

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