東航空難｜尚未發現生還者 民航局：重點搜索黑盒

東航表示，MU5735航班周一下午1時16分從雲南昆明起飛，2時17分保持8,900米飛行高度進入廣東廣州管制區，2時20分管制員發現飛行高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未獲回應，2時23分飛機雷達信號消失，及後確認客機墜落廣西梧州藤縣。東航指，機上123名旅客中並無外籍旅客，目前已聯絡所有旅客家屬；9名機組人員包括3名機師、5名空中服務員及1名安全員，健康狀況良好、飛行經歷完備。

中國東方航空MU5735航班墜機超過30小時，尚未發現生還者，搜救工作持續。中國民航局昨晚指出，飛機損毀嚴重，調查難度很大，目前所掌握資料無法對事故原因作出一個清晰的判斷，故下一步將全力搜集各方證據，重點搜索俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀。東航則表示，客機起飛前符合適航要求。

專家：客機或出現嚴重機械故障

由於MU5735機師無發出求救信號，空中無煙霧，客機以幾乎垂直姿態墜落，情況極為罕見，坊間對出事原因有諸多猜測，甚至傳出各種「人為因素」，包括有人想同歸於盡等。解放軍空軍出身的資深航空專家宋心之認為，今次事故不似人為操作，因為這種俯衝角度很難操縱，而且客機是以相當於時速七、八百公里速度撞地，基本上可判斷為飛機出現嚴重機械故障。

國務院副總理劉鶴和國務委員王勇昨凌晨抵達廣西梧州指導救援，要求只要有一絲希望就要全力以赴救人，並做好家屬安撫及事故原因調查等工作。在昨晚9時舉行的東航空難首場記者會，民航局強調搜救工作持續進行中，同時全力搜尋機上兩個黑盒，以盡快綜合各方數據分析事故原因。

內地傳媒指出，飛機殘骸散落範圍極廣，航拍數據顯示，搜救範圍有68萬平方米，而核心區、即衝擊坑也約有半個標準足球場大小。從現場照片可見，飛機殘骸相當破碎，當中夾雜口罩、蝴蝶結頭飾、銀包、身份證明文件、破碎衣物等。內地知名民航業評論員張仲麟坦言，從飛機3分鐘內由八千多米高空俯衝墜毀及地面撞擊出大坑來判斷，機上132人中有人生還的可能性極低。央視網昨引述廣西梧州市消防救援支隊政治委員歐靈稱，已發現遇難者遺體。