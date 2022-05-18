東航空難｜《環時》：美方調查人員稱未向媒體發布調查資訊 (更新)

【13:17更新】《環球時報》今日報道，指經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示未向任何媒體發布有關調查資訊，又指他們嚴格按照《國際民用航空公約》附件13的框架要求，與中國民航局開展合作，並將根據需要繼續為查明事故原因提供專業技術支援。
中國民航局表示，將繼續與參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序地開展事故調查工作，並按照《國際民航公約》和政府資訊公開相關要求，及時、準確發佈事故調查情況進展和相關資訊。
東航：不可能有人闖進駕駛艙
東航亦發聲明表示，沒有新證據確定客機存在任何問題，有人闖進駕駛艙的情況不大可能發生，飛機失事前也沒有發出緊急碼。
【11:06更新】中國東方航空MU5735班機，3月21日在廣西梧州墜毀，機上132人全部罹難。事故原因仍在調查之中，但《華爾街日報》引述知情人士報道，指客機黑盒飛行數據顯示，駕駛艙內可能有人蓄意令客機墜毀。至於中國調查人員至今未發現客機或飛行控制系統，存在可能導致墜機的問題。
有人故意令客機俯衝
據知情人士表示，數據表明有人向客機輸入指令，導致涉事的波音737-800型客機進入俯衝狀態，該人可能是機師或者是強行進入駕駛艙的人。報道引述熟悉美方初步評估的人表示，飛機當時按照駕駛艙內某人的指示行事。
《路透社》亦引述西方官員表示，初步調查未發現客機有任何技術故障的跡象，現在將重點放在機組人員的行為。美國國家運輸安全委員會和波音公司拒絕評論。
東航：任何非官方臆測都可能妨礙事故調查
東方航空回應《華爾街日報》指，沒有證據可確定肇事客機存有任何問題，重申東航高層3月時指出機師的健康和家庭狀況良好，他們的財務狀況也良好。至於墜機前是否有人闖進駕駛艙，東航稱有關說法並不可信。東航說，任何非官方臆測都可能妨礙事故調查，影響全球航空運輸產業的實質進展。