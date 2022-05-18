東航空難｜《環時》：美方調查人員稱未向媒體發布調查資訊 (更新)

【13:17更新】《環球時報》今日報道，指經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示未向任何媒體發布有關調查資訊，又指他們嚴格按照《國際民用航空公約》附件13的框架要求，與中國民航局開展合作，並將根據需要繼續為查明事故原因提供專業技術支援。

中國民航局表示，將繼續與參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序地開展事故調查工作，並按照《國際民航公約》和政府資訊公開相關要求，及時、準確發佈事故調查情況進展和相關資訊。

東航： 不可能 有人闖進駕駛 艙

東航亦發聲明表示，沒有新證據確定客機存在任何問題，有人闖進駕駛艙的情況不大可能發生，飛機失事前也沒有發出緊急碼。