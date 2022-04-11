東航空難｜盛傳副機師「攬炒」 民航局：嚴重誤導公眾 警方正追查造謠者

東航MU5735空難發生將近一個月，中國民航局今日在例行記者會上表示，事故原因仍在調查中，還未能下結論，但境外網絡近日出現「從東航公安系統上層的信息釋放，東航失事原因鎖定副駕駛」、「黑匣子數據已經出來」及「民航局安全辦下發緊急通知，要求對執飛航班飛行人員進行航醫心理健康監測」等謠言。民航局強調，這些謠言假借政府部門、公安機關之名，發布虛假信息，嚴重誤導社會公眾認知，干擾事故調查工作，已涉嫌違法，有關部門正配合公安機關展開調查，將依法追究造謠者法律責任。 副機師飛行40年 是「五星機長」 東航MU5735航班3月21日從雲南昆明飛廣東廣州期間，突然從近9千米高空急墜，最後機頭向下，垂直墮落廣西梧州藤縣一處山頭，機上132人全部罹難，包括123名乘客及9名機組人員，其中3名機師分別是32歲姓楊機師、59歲姓張副機師及26歲姓倪第二副機師兼觀察員。 當中副機師張正平是由空軍轉為商業飛行，至今已飛行40年，安全飛行時間超過3萬小時，原定今年退休；2011年獲民航局功勳飛行員獎章，是東航首批「五星機長」，也是業內德高望重、「祖師爺」級別的「張教員」，學生包括同機的楊機師。

傳言稱副機師被迫害 又投資恒大血本無歸 由於墜機情況太不尋常，一些網民、甚至旅居海外的時事評論員，近日不斷圍繞張正平的背景，言之鑿鑿稱張因去年飛行期間犯錯而被降級為副機師，且「遭受領導迫害」，又指張「家人死於疫苗」，甚至「幾十年的積蓄託人投入了恒大地產，結果血本無歸」，於是要「自殺」並「報復社會」。傳言更聲稱，「廣州塔台和雲南塔台都聽到整個(張操控墜機)過程」，期間張叫了一句「我下去了，不知道是地獄？還是天堂？」故隸屬東航的「雲南航空」(註：現應稱為東航雲南公司)立即派公司的公安人員去張下榻的賓館搜查，結果發現一封遺書，內容除了上述部分「原因」，還控訴內地經濟政策等。相關傳言還強調，這些都是公安部下令保密，「民航內部良知人士」揭密。 副機師學生：公司對老同事有優待 不過，早在傳言出現前，內媒《鳳凰周刊》已引述張的學生李明透露，張曾自1991年起駕駛波音737客機，1996年起駕駛波音767客機，直到2008年波音767客機在內地退役，重新駕駛波音737客機。按照局方法規，必須在駕駛新機型有一定經驗後，方能獨立當機長，故李明曾有一段時間「帶」張飛行，「所謂的帶他都是幫助他老人家重獲資格而已，並不是真的教他飛行，只是他長時間沒有運行這個機型了，我們在旁邊輔助著他重新熟悉機型，應該是叫陪他，有不熟悉的地方，我們會提個醒，上個手之類的，保證航班安全是底線」。 李明指出，自重新駕駛波音737客機後，張基本上每天都有航班負責，而公司對「老同志」還有一些優待，例如不太想飛的航班可以調給年輕人，而張最後一次負責的MU5735算是時間較好的航班，「不用早起貪黑」。李明又提到，張是在雲南定居。