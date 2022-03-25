東航空難｜第二個黑盒據報已找到　新華社否認 (更新)

載有132人東航MU5735航班墜機踏入第4天，搜索人員至今仍未找到倖存者，惟尋獲到首個俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，初步判定是駕駛艙話音記錄器，據央視報道，首個黑盒正在解碼，初步預計需要10至15日才能獲得初步分析結果，亦不排除儲存單元損壞，另搜索其中一個重點第二個飛機黑盒據《中國民航報》指已經尋獲，是飛行數據紀錄器。不過，新華社其後表示：「從3·21東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部了解到，目前還未找到第二部黑匣子(黑盒)，救援現場正在抓緊搜尋，有關消息將以指揮部新聞發布會發布消息為準。」

核心區曾發現橙色碎片 專家料第二個 黑盒或會出現

其後央視報道，指在今天搜索的最核心區域内，曾發現橙色碎片，專家認為第二個黑盒有可能出現在這附近，目前搜索人員正進行搜尋搜救工作。

墮毀區域已基本確定

目前，搜索人員已搜獲遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘肢，主要撞擊點亦基本確定，飛機大部分殘骸集中在半徑30米左右，深度約地下延伸約20米左右，有殘骸更在距離核心現場約10公里的農田找到，搜索人員已將疑似飛機碎片交給專家進行確認和登記，救援人員亦擴大搜索半徑範圍，持續開展搜救行動。

至於東航回應傳言指公司壓縮維修成本，自行維修肇事客機部件，指失事飛機不涉有關部件檢修問題，又表示即在疫情期間航班減少，東航為確保安全，沒有降低維修成本，並有所增加，去年的維修成本較2019年上升12%。