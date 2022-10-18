東航、南航等內地航空公司擬月底恢復多條國際航線

內地多家航空公司計劃月底開始陸續增加國際航班及恢復多條國際航線，引起微博網民熱議「終於要恢復正常了嘛」、「要開放了？」、「不是不動搖嗎？」、「想多了，出省都難」、「全國各地到處核酸靜默，太難了」、「國內航班都困難，還搞國際，我也是笑了」。

落實國務院「有序增加國際客運航班數量」等要求

內地「界面新聞」及「澎湃新聞」等媒體報道，東方航空、南方航空、海南航空等多家航空公司，為盡快落實國務院關於有序增加國際客運航班數量等相關要求，迅速制定航班恢復方案，在多條國際航線上陸續恢復及增加航班。

報道指，本月30日起民航正式開啟冬春航季，航班計劃將有所調整。其中東航計劃本月20日起陸續恢復多條來回航線，包括上海-曼谷-青島、杭州/青島/南京/昆明-東京成田、青島/南京/煙台-首爾仁川、青島-迪拜等，到冬春航季開啟後，每周國際航線由目前25條54班增至42條108班。

南航計劃本月18日起陸續恢復廣州-雅加達/迪拜/馬尼拉/曼谷/金邊、大連-東京成田等來回航線，國際航班由每周71班增至86班。海航將自冬春航季起繼續營運北京-布魯塞爾/莫斯科/貝爾格萊德/柏林/曼徹斯特、重慶-羅馬/馬德里、深圳-溫哥華、大連-東京/首爾共10條國際客運來回航線，同時將重慶-羅馬來回航班增至每周兩班。

春秋航空新開多條港澳國際航線

春秋航空則宣布，於本月14日起開通多條港澳、國際新航線，包括福州-香港、上海-澳門、瀋陽-大阪/首爾、杭州-東京成田/首爾、上海/南寧-曼谷、南寧/廣州-金邊等，其中上海來回澳門單程票價99元(人民幣，下同)起，福州往香港單程199元起。

