東莞女上班一年暴肥20公斤 健康變差果斷離職 前後對比震驚網民(有片)

東莞年輕女子小歐畢業後上班一年多，竟暴肥20公斤，健康狀況急劇惡化，於是她果斷辭職，她前後對比照片差異讓不少網民感到驚訝，簡直判若兩人。

內媒報道，東莞年輕女子小歐（化名）畢業時的外形青春洋溢，捧花微笑的小女生與現在的她有著天壤之別，她坦言上班一年後需經常加班，一日三餐都是吃外賣，不停進食抗壓，令身心狀況急劇惡化。為了擺脫職場的束縛，小歐選擇了另一種生活方式，她於今年6月辭去工作，成為一名自由工作者。離開職場的小歐，決定給自己一段放鬆的時間，她選擇出國旅行，享受悠閒的假期，讓身心得到充分的休息。

她指因工作壓力導致體重暴增20公斤，最高時甚至來到105公斤，健康狀況每況愈下。為此，決定果斷辭職，令人欣慰的是，小歐離開職場後，短短3個月就看到成效，身體狀況明顯改善。

網民有共鳴 「高強度工作導致過勞肥」

小歐的分享引發網民共鳴，許多人表示離職後身心狀況改善。不少網民指出，廣告設計、建築設計等行業常需加班熬夜，對身體造成的傷害不容小覷。網友們普遍認為高強度的工作導致「過勞肥」，「工作之後，每天高強度運轉，整個人都虛胖！反而是在家辦公，每天自己安排時間特別輕鬆，就能瘦下來！」、「在很多人眼裡，壓力大，休息不好肯定就是很瘦，很憔悴的樣子，其實不是的，壓力很大，作息飲食不規律，也是很容易胖的，這叫過勞肥」；另外則有網友羨慕她果斷離職，「只敢想不敢做」。