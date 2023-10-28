東莞新地標｜虎門站大變身成三鐵超級轉車站　15分鐘融入大灣區

東莞交通又一新里程 ! 歷時3年擴建的東莞虎門高鐵站站房擴建及配套工程已基本完工，預計於今年的國慶節假期全面投入使用。虎門站開通後，將成為東莞唯一集高鐵、城際軌道、地鐵三合一的區域性綜合交通樞紐，15分鐘內能三鐵換乘，接入廣州南站和深圳北站，讓大灣區更互聯互通。

集高鐵、城軌、地鐵三鐵於一身 24小時交通樞紐

新擴建的有虎門站南、北站房，以及站房兩側的市政平台已經開通使用，正待交通換乘中心、地面公交站場及地下停車場作最後測收後，即將於國慶假期全面投入服務，迎接8天長假期的人流。新的虎門站引入國家TOD（大眾運輸導向型發展）交通核心區綜合開發的設計理念，核心區規劃、軌道交通換乘、站城一體化等進行重新研究和設計。