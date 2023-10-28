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中國
2023-10-28 12:00:00

東莞新地標｜虎門站大變身成三鐵超級轉車站　15分鐘融入大灣區

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東莞新地標｜虎門站大變身　三鐵超級轉車站　15分鐘融入大灣區

東莞新地標｜虎門站大變身　三鐵超級轉車站　15分鐘融入大灣區

東莞交通又一新里程  ! 歷時3年擴建的東莞虎門高鐵站站房擴建及配套工程已基本完工，預計於今年的國慶節假期全面投入使用。虎門站開通後，將成為東莞唯一集高鐵、城際軌道、地鐵三合一的區域性綜合交通樞紐，15分鐘內能三鐵換乘，接入廣州南站和深圳北站，讓大灣區更互聯互通。

集高鐵、城軌、地鐵三鐵於一身  24小時交通樞紐

新擴建的有虎門站南、北站房，以及站房兩側的市政平台已經開通使用，正待交通換乘中心、地面公交站場及地下停車場作最後測收後，即將於國慶假期全面投入服務，迎接8天長假期的人流。新的虎門站引入國家TOD（大眾運輸導向型發展）交通核心區綜合開發的設計理念，核心區規劃、軌道交通換乘、站城一體化等進行重新研究和設計。

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東莞虎門站擴容後，新的虎門站（右）兩側加建了南站房及北南房，無論在功能上及外型上都更亮麗。（圖片來源：視覺中國；廣州地鐵微信官網）

東莞虎門站擴容後，新的虎門站（右）兩側加建了南站房及北南房，無論在功能上及外型上都更亮麗。（圖片來源：視覺中國；廣州地鐵微信官網）

虎門站擴大近1倍  能容納5000人  

站房改擴建後，總建面稱從1.5萬平方米擴大至2.6萬平方米，高鐵站候車廳面積從1,500平方米大幅擴展至8,000平方米。全面開通後，最高能容納每小時5,000人次流量。作為轉車大站，虎門站將地下穗莞深城際線、首層地面交通、二樓高鐵平台，以及地鐵巧妙整合，形成24小時全天候城市通廊。當開通後，旅客可以實現高鐵、城際、地鐵三鐵15分鐘內快速便捷地轉車。

東莞虎門站引入高科技, 以人臉識辨入閘。 （圖片來源：廣州地鐵微信官網 ) 虎門站南站房新候車廳寬敞舒適，達130平方米的數字時鐘潮流時尚，極吸晴。 （圖片來源：廣州地鐵站微信官網 ) 新虎門站的南、北站房通用後，能最高能容納由3,000人至5,000人。（圖片來源：廣州地鐵微信官網） 新虎門站引入TOD綜合交通運輸概念，集三鐵轉車站、綜合公交車站、大型停車場於一身，設計外型科技十足，成為了東莞新地標。 （圖片來源：廣州地鐵微信官網）

廣深港高速鐵路東莞唯一站點  接入廣州及深圳  聯通大灣區東西南北

虎門站是作為廣深港高速鐵路在東莞市境內設置的唯一站點，接入廣州南站和深圳北站兩個特等車站，虎門站已成為集高鐵、城軌和地鐵於一體的區域性綜合交通樞紐，更好融入大灣區互聯互通。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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