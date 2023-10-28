東莞新地標｜虎門站大變身成三鐵超級轉車站　15分鐘融入大灣區

東莞交通又一新里程 ! 歷時3年擴建的東莞虎門高鐵站站房擴建及配套工程已基本完工，預計於今年的國慶節假期全面投入使用。虎門站開通後，將成為東莞唯一集高鐵、城際軌道、地鐵三合一的區域性綜合交通樞紐，15分鐘內能三鐵換乘，接入廣州南站和深圳北站，讓大灣區更互聯互通。
集高鐵、城軌、地鐵三鐵於一身 24小時交通樞紐
新擴建的有虎門站南、北站房，以及站房兩側的市政平台已經開通使用，正待交通換乘中心、地面公交站場及地下停車場作最後測收後，即將於國慶假期全面投入服務，迎接8天長假期的人流。新的虎門站引入國家TOD（大眾運輸導向型發展）交通核心區綜合開發的設計理念，核心區規劃、軌道交通換乘、站城一體化等進行重新研究和設計。
虎門站擴大近1倍 能容納5000人
站房改擴建後，總建面稱從1.5萬平方米擴大至2.6萬平方米，高鐵站候車廳面積從1,500平方米大幅擴展至8,000平方米。全面開通後，最高能容納每小時5,000人次流量。作為轉車大站，虎門站將地下穗莞深城際線、首層地面交通、二樓高鐵平台，以及地鐵巧妙整合，形成24小時全天候城市通廊。當開通後，旅客可以實現高鐵、城際、地鐵三鐵15分鐘內快速便捷地轉車。