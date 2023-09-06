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2023-09-06 16:00:00

東莞男子為幫酒駕妻脫罪　深夜潛入醫院用水稀釋血液樣本

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大陸東莞一男子為幫酒駕妻脫罪，竟半夜變裝穿白袍潛入醫院。（圖／翻攝南方都市報）

記者李宗芳／綜合報道

內地廣東東莞一名男子「護妻心切」，為幫助其酒駕妻子逃避刑責，竟半夜變裝穿上醫生白袍，潛入醫院鑒定中心檢驗室，將妻子血液樣本「注水稀釋」，但法網恢恢計策被識破，不但妻子照樣挨罰，自己也得去吃牢飯。

監視拍下男子將妻子送檢血液樣本進行注水稀釋。（圖／翻攝南方都市報）

監視拍下男子將妻子送檢血液樣本進行注水稀釋。（圖／翻攝南方都市報）

其丈夫於凌晨偷入醫院

據《南方都市報》報道，8月7日晚，東莞交警萬江大隊在轄區莞穗路部署警力設卡夜查。次日凌晨1時45分許，執勤人員發現一小車駕駛人涉嫌酒後駕駛。經截查，現場對該車女駕駛黃某進行呼氣式酒精測試，其結果為162mg/100ml。隨後，執勤人員將黃某送至醫院進行抽血檢測。然而，8月8日上午，黃某的檢測結果顯示其身體血液中乙醇含量為0。

針對檢測結果存在的異常情況，辦案員警立即展開調查，調閱醫院監視器發現，8月8日凌晨，黃某涉嫌醉酒駕車被查後，其丈夫朱某為幫助妻子逃避處罰，竟於當天凌晨4時45分許前往醫院並盜穿醫生白大褂在醫院徘徊。凌晨5時04分許，朱某偷偷進入醫院鑒定中心檢驗室，將黃某送檢的血液樣本進行注水稀釋，從而導致檢測結果為0，朱某到案後對其違法行為供認不諱。為此，警方將黃某抽血備份樣本重新送檢，結果顯示，黃某身體血液中乙醇含量為161.9mg/100ml，屬於醉酒駕駛。目前，當地公安部門對朱某實施刑事拘留。同時，針對黃某醉酒駕車違法行為，交警部門將依法予以處罰。現案件正在進一步處理中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖）
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