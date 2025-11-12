東莞男懸崖邊玩命式「練功」 網民諷走火入魔(有片)

有「東莞第一高峰」之稱、海拔高達898米的銀瓶山，一名男子在懸崖邊緣打座「練功」。(影片截圖)

有「東莞第一高峰」之稱、海拔高達898米的銀瓶山，日前有一名男子在懸崖邊緣打座「練功」。有網民批評男子「玩命」，諷其「練功」已走火入魔。

事主在懸崖邊的巨石頭時站時「打坐」，不時雙手舞動如「練功」，周邊無防護欄，稍有不慎就會滑下去。有目擊者稱「當時大家看到都喊危險，可他聽到後還在鼓掌」。銀瓶山森林公園景區工作人員回應時表示，目前還未找到這名男子，但已經通報派出所看能否有相關線索，強調山頂的欄桿處都貼有「禁止攀爬」警示牌，平常也有工作人員巡查勸阻，景區也會加強巡查力度，也希望廣大遊客注意安全，不要有危險舉動。

「那叫必死功，獨門絕技」

網民留言指責涉事男子行為不負責任，「那叫必死功，獨門絕技」、「肯定已走火入魔了」、「必須抓起來拘留十五天，不然都學著來，死幾個人」、「有沒有想過家人」。

網上公開資料顯示，銀瓶山森林公園位於東莞市東部，是東莞市面積最大的森林公園（規劃總面積約123.5平方公里）。作為國家4A級旅遊景區，其主峰銀瓶嘴海拔898米，為「東莞第一高峰」，因山體形似銀瓶、山尖如嘴而得名，遠望宛如一尊置於群山之中的銀色酒瓶，極具辨識度。