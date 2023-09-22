東莞「搶人才」補貼1000萬人民幣買樓　32類資格包括諾貝爾獎得主

廣東東莞市人力資源和社會保障局近日發布消息，稱特色人才住房補貼、生活補助、引進人才獎勵、創業貸款貼息等項目開始接受申報，其中特級人才購房補貼，一口氣從250萬元人民幣（以下同，約268萬港元）提高到了1000萬元（約1070萬港元）引發熱議。

據《中國新聞週刊》報道，根據《東莞市特色人才認定評定暫行細則》，東莞特級人才目錄包括32大類，包括諾貝爾獎獲得者；國家最高科學技術進步獎獲獎者；中、美、德、英、法、日、加等國科學院院士、工程院院士；曾任世界知名大學校長，圖靈獎獲得者；菲爾茲獎獲得者；獲中國政府「友誼獎」的專家；世界500強企業總部首席執行官、首席技術官或技術研發負責人等人才。

包括世界著名樂團首席指揮

值得注意的是，東莞評定的特級人才，不僅包括科技創新層面的人才，還囊括不少文體類人才，比如世界著名樂團首席指揮、藝術總監、首席演奏家；近5年培養出奧運冠軍的主教練等。

東莞市人力資源和社會保障局相關工作人員透露，此前已成功引進過特級人才，但不便透露人數與名單。除了特級人才，東莞根據一定標準，將特色人才劃分為一類到四類。而一類、二類、三類、四類人才的購房補貼，此次分別由200萬元、150萬元、100萬元和30萬元，提升至600萬元、400萬元、200萬元和100萬元。