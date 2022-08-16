柬埔寨打工陷阱｜舞蹈員魔術師化妝師成新目標 詐騙集團扮客問價超難防

柬埔寨「高薪招聘」陷阱引起廣泛關注，不法分子的詐騙手法亦層出不窮，「全球反詐騙組織」及台灣傳媒都指出，對方的魔抓已伸向「專業人士」，例如舞蹈員、魔術師、化妝師、主持人、攝影師等，主要是自稱大集團、大公司，在柬埔寨有重要活動，邀請他們飛過去表演、工作，會提供食宿和機票，整個問價過程和對話都相當正常。其中台灣多名魔術師近期都收到相關邀請，因之前已有馬來西亞魔術師收到類似邀請後感覺「不對勁」，聯絡「主辦方」聲稱舉辦活動的酒店獲得否定答案後公開事件，他們才未有上當。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學亦在其Facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」引述友人指，詐騙集團最新手法是在台灣開一家公司聘請員工，「半年後舉行員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩，然後就……」謝宗學表示，不知道友人所講是否實情，但認為去旅行應去安全地方。

柬埔寨打工陷阱｜台商指「只要是華人都會被盯上」

一名在柬埔寨金邊工作的台商則在Facebook專頁「爆廢公社公開版」發文，講述其所知的詐騙情況，指主要是西港2019年禁賭後，當地投資和發展一落千丈，社會混亂，「亂完之後就開始轉型為詐騙園區」，其吸納的「工作者」都是華人，「不是只有台灣的華人被盯上，是只要是華人都會被盯上」，而由於「柬埔寨是軍權，園區的背後是軍不是警，(報警找)警察沒用的」。

柬埔寨打工陷阱｜抵柬埔寨後若被沒收護照 「直接機場大鬧吧」

該名台商又指，去年中秋節後已有台灣人陸續被誘騙到柬埔寨，「當時開的價格是2500的電腦維修員，指派去博弈公司收電腦回來修理之後就被抓住，所以就算是合理的工作也要思考再三，若真的有想去建議找台灣大公司在當地有拓展業務的行業」。他還「教路」，若然真的應聘到柬埔寨，抵埗過海關後，「資方」要求收走護照，要直接拒絕，如果不行，「直接機場大鬧吧」。