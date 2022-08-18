柬埔寨詐騙｜以「做荷官、拍AV」誘騙82人到柬埔寨 台黑幫成員被捕 背後金主亦落網

李振豪等9人涉嫌誘騙最少82名年輕人到柬埔寨，警方在5月及7月展開拘捕行動。(互聯網)

柬埔寨打工陷阱｜被捕詐騙集團非法獲利約5000萬新台幣

台灣傳媒報道，台北警方今年5月及7月展開兩次行動，將涉案9人拘捕，其中6人已被關押，包括曾在黑幫電影《角頭》做臨時演員的李振豪，另外3人保釋候查。報道指，李振豪原活躍於台北中山區一帶，因受疫情影響收入大減，去年11月起與人蛇集團合作，在Facebook、LINE等社交平台，以高薪誘騙台灣人到柬埔寨從事所謂賭場荷官、AV男優等工作，吸引到最少82名年輕人上當，非法獲利約5,000萬元(新台幣，下同)。

柬埔寨打工陷阱｜受害者要離開柬埔寨 必須先繳清「買人錢」及住宿費

報道指，受害人先被集中在旅館，簽訂「僱傭合約」及辦理好證件後，再與「專人」一起搭機前往柬埔寨，一抵埗就由當地人蛇集團轉賣予當地詐騙集團，再被帶到詐騙園區從事網絡詐騙工作。若不聽話，受害人就會再被轉賣，或者受虐打、電擊；若要離開，必須向詐騙集團繳清「買人錢」和住宿費共50萬元。

柬埔寨打工陷阱｜82「豬仔」暫9人獲救 有人患精神病被丟柬埔寨街頭

報道提到，受害者當中暫有9人獲救，其中5人是透過統促黨總裁「白狼」張安樂救出，3人獲當地一名省長施援手，另一人因患上精神病，被毒打後丟棄柬埔寨街頭，被發現時左小腿已潰爛見骨，最後由善心人士協助回台。