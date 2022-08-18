柬埔寨詐騙｜以「做荷官、拍AV」誘騙82人到柬埔寨 台黑幫成員被捕 背後金主亦落網

台灣政府持續打擊柬埔寨打工陷阱，其中台北警方早前拘捕竹聯幫成員李振豪等9名勾結柬埔寨人蛇集團的詐騙集團成員後，昨日再將疑為該詐騙集團背後金主的黃炫逢拘捕，關押台北看守所。
柬埔寨打工陷阱｜被捕詐騙集團非法獲利約5000萬新台幣
台灣傳媒報道，台北警方今年5月及7月展開兩次行動，將涉案9人拘捕，其中6人已被關押，包括曾在黑幫電影《角頭》做臨時演員的李振豪，另外3人保釋候查。報道指，李振豪原活躍於台北中山區一帶，因受疫情影響收入大減，去年11月起與人蛇集團合作，在Facebook、LINE等社交平台，以高薪誘騙台灣人到柬埔寨從事所謂賭場荷官、AV男優等工作，吸引到最少82名年輕人上當，非法獲利約5,000萬元(新台幣，下同)。
柬埔寨打工陷阱｜受害者要離開柬埔寨 必須先繳清「買人錢」及住宿費
報道指，受害人先被集中在旅館，簽訂「僱傭合約」及辦理好證件後，再與「專人」一起搭機前往柬埔寨，一抵埗就由當地人蛇集團轉賣予當地詐騙集團，再被帶到詐騙園區從事網絡詐騙工作。若不聽話，受害人就會再被轉賣，或者受虐打、電擊；若要離開，必須向詐騙集團繳清「買人錢」和住宿費共50萬元。
柬埔寨打工陷阱｜82「豬仔」暫9人獲救 有人患精神病被丟柬埔寨街頭
報道提到，受害者當中暫有9人獲救，其中5人是透過統促黨總裁「白狼」張安樂救出，3人獲當地一名省長施援手，另一人因患上精神病，被毒打後丟棄柬埔寨街頭，被發現時左小腿已潰爛見骨，最後由善心人士協助回台。
柬埔寨打工陷阱｜去泰國打工月薪10萬新台幣？受害者登機前感不妥自救兼救人
另外，新北警方今日宣布破獲3個人蛇集團、拘捕16人。其中有民眾上月底在Facebook見有人招聘電腦工程師，月薪高達10萬元，但要到泰國工作，機票、護照及生活費均由公司支付。該民眾不疑有他，與負責人接洽，取得護照後本月初前往機場，但途中發現情況有異，立即報警，又提醒同行多人疑似騙案，警方亦趕往現場勸阻，最終有5人「回頭是岸」，1人執意登機。警方立即通報泰國警方將受害者遣返回台，但因該名受害者已順利入境泰國，不法分子向受害者追討機票費用等賠償。
新北警方又透露，其中有受害者3月經介紹到泰國從事貸款工作，但抵埗後被帶到柬埔寨的詐騙園區，直到5月底與家人取得聯絡，由家人支付50萬元贖金後，才於上月中回台報警。
柬埔寨打工陷阱｜新北警：騙徒改開一般月薪 出境地變泰國、杜拜等國家
新北警方提醒，詐騙集團誘騙「豬仔」手法近期有變，招聘廣告內所開出的月薪不再是高薪，變成一般正常月薪，以掩人耳目，出境目的地就改為泰國、杜拜等，以降低民眾戒心。