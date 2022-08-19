柬埔寨詐騙｜傳柬埔寨打工陷阱改以越南做「跳板」 台警：騙徒變招棄高薪招徠

柬埔寨打工陷阱鬧得沸沸揚揚，不少民眾聞柬埔寨色變，詐騙集團亦隨即改變手法。台灣新北警方發現，詐騙集團改以一般正常月薪招聘，以掩人以目，出境目的地就改為泰國、杜拜等，讓民眾降低戒心，掉入陷阱。有自稱在旅行社工作的台灣網民更在社交平台發文，指最近很多人查詢越南簽證，情況不尋常，認為「很多(受害者被)轉移到越南再入境柬埔寨」，呼籲同行留意。
該名姓林女網民透露，最近很多人查詢越南簽證，自己會先詢問對方赴越南目的，並要求直接聯絡當事人，否則拒絕承辦，並透露「有些還直接叫我們報價包套從台灣到越南再轉到柬埔寨」，呼籲「所有代辦越南簽證的業者注意這個問題，尤其一組五人十人的要小心」。
不過，有網民質疑真實性，稱「到越南簽證很難辦好嗎，別胡說八道」，但亦有網民表示，「推，不管真假，擋一個也是好事」。台南市政府昨宣布，旅行社如發現買機票、辦護照的人有可疑，協助過濾並向警方通報，及時阻攔對方出境，「救1個就獎勵2萬元(新台幣，下同)」。
台行政院：334人陷柬埔寨待營救
另外，台灣刑事局早前指出，近9個月有超過4,000人赴柬埔寨，會展開家訪逐一了解當事人赴柬埔寨原因，以找出受害者，又提到當中最少120人失蹤。行政院昨表示，警方已家訪4,679戶，其中144名事主的家人懷疑事主墮入柬埔寨打工陷阱，加上今年3至7月期間的相關報案，總共有373人疑身陷柬埔寨詐騙集團，年齡介乎20至45歲，其中39人已成功救出，還有334人等待營救。行政院又指，掌握到台灣有犯罪集團與海外犯罪集團裡應外合，上月至今共偵破13宗案件、收押十多人。
各縣市警方近日陸續公布破案情況，其中台北警方針對一個涉及黑幫並勾結柬埔寨人蛇集團的詐騙集團，在今年5月及7月展開拘捕行動，拘捕竹聯幫成員李振豪等9人，至前日再將一度因證據不足而獲准保釋的重要疑犯黃炫逢拘捕，關押台北看守所。警方相信黃炫逢為該詐騙集團幕後金主。
台黑幫成員以做荷官拍AV誘騙82人
台灣傳媒引述警方指，李振豪等人去年11月至今年5月期間，在Facebook、LINE等社交平台以高薪誘騙台灣人到柬埔寨從事賭場荷官、AV男優等工作，實際是將「應徵者」賣到柬埔寨。受害者被禁錮於柬埔寨的詐騙基地從事網絡詐騙，不聽話就會再被轉賣，或者被虐打、電擊；要離開必須向當地詐騙集團支付「贖身錢」及住宿費共50萬元。
報道指，案中最少82名年輕人上當，李振豪等人從中非法獲利約5,000萬元；當中暫有9人獲救，其中5人是透過統促黨總裁「白狼」張安樂救出，3人獲當地一名省長施援手，另一人因患上精神病，被毒打後丟棄柬埔寨街頭，被發現時左小腿已潰爛見骨，最後由善心人士協助回台。
受害者應聘到泰國 結果被送至柬埔寨
新北警方則破獲3個人蛇集團、拘捕16人，成功解救廿多名受害者。當中有受害者以為應聘到泰國任電腦工程師，月薪10萬元，但本月初前往機場途中驚覺有異報警，並要求警方到機場勸阻幾名「新同事」，最終5人未有登機，1人執意登機，因台方馬上通報泰方，抵埗後被遣返回台。另有受害者3月經介紹到泰國從事貸款工作，抵埗後被帶到柬埔寨的詐騙園區，直到5月底與家人取得聯絡，由家人支付50萬元贖金後，才於上月中獲釋回台。
新北警方提醒，騙徒近期開始改變詐騙手法，不再以高薪作招徠，以正常月薪招聘，且所謂工作地點改為泰國、杜拜等地，呼籲民眾提高警覺。