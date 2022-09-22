柬埔寨詐騙｜同袍轉介「月薪6萬做線上客服」 台退伍軍人被困柬埔寨

台灣警方持續打擊「柬埔寨打工陷阱」，其中新北汐止警方早前發現，當地一名退伍軍人經軍中同袍轉介，被人蛇集團以「月薪6萬元(新台幣，下同)」誘騙至柬埔寨「加入海外線上客服團隊」。經調查後，當地警方上周四拘捕涉案人蛇集團3名25至35歲男子。
受害者以為是「正當高薪工作」
台灣傳媒報道，當地警方早前家訪核實民眾出境至柬埔寨的目的，結果發現，一名25歲姓柯退伍軍人，經軍中同袍轉介，加入一個「每月報酬6萬元」，包吃、包住、包機票，並免費代辦護照的海外線上客服團隊。柯男以為這是一份正當而高薪的工作，未料今年7月15日搭機抵達柬埔寨後，發現是做網絡詐騙，甚至被囚禁。
警方經過一個多月搜集證據後，上周四拘捕35歲姓徐人蛇集團首腦及其兩名同黨，檢獲犯案用手機、代辦護照收據、帳冊等。徐男目前已因涉嫌人口販運被羈押，兩名同黨以1萬元保釋。當地警方正持續追查涉案人蛇集團背後是否有操控者，同時全力協助營救仍身處柬埔寨的柯男。
另外，台南市永康區警方近日亦破獲一個詐騙及人蛇集團集團，拘捕5人，其中3人年僅19歲，還有1人未成年只得16歲，最少4人被該集團騙到柬埔寨。
以「月薪10萬」誘騙朋友同學 部分有錢債關係
該詐騙集團以「至柬埔寨擔任打字員，月薪高達新台幣10萬」，誘騙身邊朋友、同學到柬埔寨，最少4人上當，於今年6月初陸續前往柬埔寨。4名受害人均為19至20歲，部分人與疑犯有錢債關係，以為到柬埔寨打工可以快速賺錢還債，未料抵埗才知是做網絡詐騙。
報道指，若受害人不願配合，或者其在台親屬得知其被騙到境外，就會被暴力相向或隨意剋扣「薪金」，如要「重獲自由」，必須每人支付10萬至25萬「贖金」，或者招攬其他人「替換」。受害人發現根本沒有「10萬月薪」甚至要「倒貼」後，都悔不當初。
3名受害人已回台 有家屬支付25萬贖金
目前已有3名受害人返回台灣，其中有家屬支付了25萬元贖金。永康警方指，上月初調查一宗槍砲案期間，發現一名30歲姓蔡男子疑似經營人口販賣集團，及後追查到蔡男與旗下4名十幾歲年輕人，以一處民宅作為招聘面試據點，誘騙他人赴柬埔寨，遂於近日展開兩次行動，將涉案5人拘捕，當場檢獲23萬多元現金、5支棍棒、幾部電腦、手機及本票等。全案以組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪名移送台南地方檢察署，並繼續擴大追查。