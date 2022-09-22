柬埔寨詐騙｜同袍轉介「月薪6萬做線上客服」 台退伍軍人被困柬埔寨

台灣警方持續打擊「柬埔寨打工陷阱」，其中新北汐止警方早前發現，當地一名退伍軍人經軍中同袍轉介，被人蛇集團以「月薪6萬元(新台幣，下同)」誘騙至柬埔寨「加入海外線上客服團隊」。經調查後，當地警方上周四拘捕涉案人蛇集團3名25至35歲男子。

受害者以為是「正當高薪工作」

台灣傳媒報道，當地警方早前家訪核實民眾出境至柬埔寨的目的，結果發現，一名25歲姓柯退伍軍人，經軍中同袍轉介，加入一個「每月報酬6萬元」，包吃、包住、包機票，並免費代辦護照的海外線上客服團隊。柯男以為這是一份正當而高薪的工作，未料今年7月15日搭機抵達柬埔寨後，發現是做網絡詐騙，甚至被囚禁。

警方經過一個多月搜集證據後，上周四拘捕35歲姓徐人蛇集團首腦及其兩名同黨，檢獲犯案用手機、代辦護照收據、帳冊等。徐男目前已因涉嫌人口販運被羈押，兩名同黨以1萬元保釋。當地警方正持續追查涉案人蛇集團背後是否有操控者，同時全力協助營救仍身處柬埔寨的柯男。