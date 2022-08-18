柬埔寨詐騙｜坊間聞柬埔寨色變 傳騙徒最新用越南做「跳板」

柬埔寨打工陷阱鬧得沸沸揚揚，不少民眾聞柬埔寨色變，詐騙集團亦隨即改變手法。台灣警方發現，詐騙集團改以一般正常月薪掩人以目，出境目的地就改為泰國、杜拜等，讓民眾降低戒心，掉入陷阱。有自稱在旅行社工作的網民更在社交平台發文，指最近多了許多人查詢越南簽證，直指「很多(受害者被)轉移到越南再入境柬埔寨」，呼籲同行留意。

柬埔寨打工陷阱｜網民自稱做旅行社 指多人欲買往越南轉柬埔寨套票

有台灣民眾在網上討論區PTT發文，指在Facebook一個私人社團「前進越南台灣一家親」發現，一名自稱在旅行社工作的姓林女網民透露，最近很多人查詢越南簽證，自己會先詢問對方赴越南目的，並要求直接聯絡當事人，否則拒絕承辦，「請不要覺得我太機車，我是為了保護台灣人」。林女還指出，「有些還直接叫我們報價包套從台灣到越南再轉到柬埔寨」，呼籲「所有代辦越南簽證的業者注意這個問題，尤其一組五人十人的要小心」。

不過，有網民質疑真實性，「到越南簽證很難辦好嗎，別胡說八道」、「造謠啊大哥我想辦越南簽證都下不來」、「看越南簽證辦的了我懸賞五千」、「越南這幾個月簽證真的不好辦啊」。有網民就認為，「先推再說」、「不管真假，擋一個也是好事」、「用轉機的應該無解了」、「沒從源頭抓基本上防不勝防」、「新聞報成這樣還要去被騙的就隨他去了」。

柬埔寨打工陷阱｜台南政府呼籲旅行社協助 每救1人獎2萬新台幣

台南市政府則宣布，旅行社如發現買機票、辦護照的人有可疑，協助過濾並向警方通報，及時阻攔可疑對象出境，「救1個就獎勵2萬元(新台幣，下同)」。台南市上月10日至本月17日接到33宗疑似被誘騙至柬埔寨的報案，目前仍有30人滯留當地。