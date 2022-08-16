柬埔寨詐騙｜提醒友人「你不要來」 台男柬埔寨遇害 只剩一罈骨灰回台

柬埔寨打工陷阱有越來越多台灣個案曝光，台灣原住民立法委員伍麗華及民進黨立法委員周春米，今日陪同3名受害者家屬開記者會，指其中一名被誘騙到柬埔寨從事詐騙的24歲男子，疑因在誘騙好友過程中心生不忍，提醒「你不要來」，而於本月1日遇害。詐騙集團本月5日向家屬聲稱，死者死因是「吸毒過量」，但傳給家屬的照片只得胸部以上，家屬懷疑其器官被摘除，死無全屍，屍體亦已在當地火化，家屬只能領回一罈骨灰。

3受害者家屬現身 家人遭好友或女友邀赴柬埔寨

伍麗華提到，3位家屬分別有兒子、哥哥、弟弟被誘騙到柬埔寨打工，年齡介乎18至27歲，遭遇如出一轍，都是由好友或女友邀請一起到柬埔寨打工，底薪有5至6萬新台幣，或者月薪高達1萬美元。雖然3人抵埗後不時會向家人視像對話報平安，但視線都望向一旁，疑似被人監視、控制，而且不會詳細抽述在當地的生活和工作，只會簡單回答「平安、很好」；若家屬要求讓受害人回台，就會被要求支付2萬元美金，或者再「招募」5人過去「打工」。

有受害者丈夫抵泰國即被以60萬新台幣轉賣至KK園區

由於事件持續擴大，媒體報道鋪天蓋地，當局亦致力勸阻年輕人赴柬埔寨，家屬相當擔心受害者在當地的安危。伍麗華還透露，日前有家屬反映，丈夫早前去柬埔寨打工，但卻被帶到泰國，而且一落地就被人以「一手交錢、一手交貨」方式，以60萬元(新台幣，下同)賣予人蛇集團，載往緬甸「KK園區」從事詐騙，若「業績」不好就會被虐打。由於丈夫行動不便又有心臟病，該名妻子十分擔心，希望丈夫能盡快回台，但詐騙集團一開口就勒索80萬元贖金。

台灣立委呼籲政府積極營救被困柬埔寨的台灣人

伍麗華呼籲政府「站出來」，盡快救出被困柬埔寨的台灣人。周春米則要求目前政府已成立的專案小組，主動請求國際友好國家及國際人權組織合作，營救受困於柬埔寨的台灣人，同時全面清查過去一年前往泰國、越南、柬埔寨的人數，以盤點可能受困於詐騙園區的人數，同時呼籲親屬有類似個案，主動報案。

4000多台灣人身處柬埔寨和緬甸 其中120人失聯

台灣刑事局表示，目前有4,000多名台灣人身處柬埔寨和緬甸，其中120人失去聯絡，而該4,000多人當中，並非全部都是受害者，當中還包括合法台商及其他正當產業就業人士等。警方已針對該120名失聯人士展開調查，若確認被囚禁，會積極營救。