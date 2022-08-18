柬埔寨詐騙｜澳門5人被誘騙赴柬埔寨老撾 4人無登機1人目前安全

澳門有5人疑墮柬埔寨、老撾打工陷阱，其中4人無出境，1人已現時安全。(資料圖片)

柬埔寨打工陷阱不只台灣、泰國、馬來西亞和香港有人受害，澳門亦有最少5人被誘騙到老撾及柬埔寨，幸其中4人未有登機，1人已離開老撾，目前情況安全。

柬埔寨打工陷阱｜友人同事介紹去做賭場 月薪高達5000美元

澳門警方今日開記者會，指2男3女事主均為澳門人，年齡介乎20多至30多歲，均在友人及同事介紹下，被遊說前往老撾及柬埔寨的賭場打工，月薪高達5,000美元。

其中一名女子本月4日報案，指其弟上月11日經朋友介紹到老撾賭場工作，並曾被迫參與詐騙活動，其後證實事主已於本月7日離開老撾，前往其他東南亞國家，目前情況安全。

一名男子則在去年1月獲同事介紹前往柬埔寨擔任賭場公關，但最終未有應邀前往，至近日看到相關新聞報道，懷疑同事介紹的工作與詐騙集團有關，昨日向警方作出舉報。

柬埔寨打工陷阱｜3女擬今日前往柬埔寨打工 警方勸說下無登機

另外，一名女子報案稱，其女友人打算今日前往柬埔寨工作，警方隨即到事主工作地點與其接觸，發現另有兩名女子打算同行，最終在警方勸說下，3女都未有出發前往柬埔寨。

警方指出，疫情下經濟受創，騙徒窺準求職者急於找工作的心理，透過社交媒體、手機即時通訊軟件或朋友介紹等方式，以高薪厚職作招徠，誘騙市民前往東南亞國家，如柬埔寨、老撾等地工作，實際上慫恿、強迫甚至禁錮事主進行電話詐騙犯罪活動。警方呼籲民眾提高防罪警愓，切勿輕信網絡上或陌生人聲稱的招聘訊息，以免因急於找工作而墮入求職陷阱。