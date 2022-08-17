柬埔寨詐騙｜3個月誘騙逾50人赴柬泰 每賣1人賺2.6萬 台女蛇頭落網

台灣警方持續打擊柬埔寨打工陷阱，周一拘捕1名女蛇頭及3名同黨，並攔截到5名準備前往柬埔寨的受害者。警方初步估計，自5月初至被捕，女蛇頭等人已誘騙超過50人到柬埔寨及泰國，每有1人登機前往柬埔寨，就獲得10萬元(新台幣，下同)(約2.6萬港元)報酬，到泰國則有1萬(約2,616港元)至1.6萬元(約4,186港元)。

柬埔寨打工陷阱｜台人蛇集團FB IG「月薪10萬」誘年輕人上當 台灣傳媒引述警方指，該名41歲姓張女蛇頭，與被捕的30歲姓林男子、28歲姓陳男子及21歲姓謝男子，主要利用Facebook及IG的「偏門工作社團」等群組，發布「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」、「徵打字聊天人員，只要你會使用電腦打字聊天，待遇部分包吃包住、包機票，底薪4萬、每開發一位客戶獎金約45,000，稍有能力平均每月薪資10萬左右」等招聘信息，吸引急需工作或抱有「發財夢」的年輕人。 柬埔寨打工陷阱｜受害者上當 即被接到旅館監控 警方本月初接獲相關情報後立即展開調查，發現該人蛇集團分工仔細、明確，接送、訂機票、辦理護照及核酸檢測證明等各司其職；受害人一旦上當，就會先被接到旅館，待辦理好護照、簽證等文件，再被載到桃園機場，全程由人蛇集團成員陪同、監控。警方周一展開拘捕行動，在外交部領事事務局門外截獲剛辦完護照的張女及3名受害者，並在桃園機場附近一間旅館救出2名受害者。

柬埔寨打工陷阱｜疑約兩個月資料被銷毀 恐更多人已被賣 警方查出，張女之前在彰化的電信公司門市工作，主要為遊客辦理儲值卡，疑因此結識到大陸的詐騙集團高層，並被吸納為「台灣總代理」，以大陸赴台旅行團的人頭辦理儲值卡，供詐騙集團使用，至2018年因犯「詐欺」及「偽造文書」等罪名，被拘役30天。到今年5月初，張女轉投人口販賣工作，但警方發現，其筆記簿內只有自7月24日起的受害人出境記錄，懷疑之前的資料已被張女等人銷毀，實際上有多少人被誘騙至柬泰，難以估計。 柬埔寨打工陷阱｜人蛇集團聲稱「可到歐洲等國家工作」 台媒又引述今日凌晨的聲押庭指出，張女承認接受大陸公司的委託在台灣招募員工，否認詐騙，但受害人都指控張女誘騙他們到東南亞打工。有已經回台的受害者表示，當初見招聘內容寫「徵外國文書處理人員、月薪10萬元」等，見工時對方還聲稱「可出國到歐洲等國家工作」，但最後去的是柬埔寨等落後國家。