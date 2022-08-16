柬埔寨詐騙｜9人疑被賣往「KK園區」途中獲救回台 其中一男涉販賣人口被羈押(更新)

至於坊間盛傳「竹聯幫出手救出柬埔寨20幾名台人」，刑事局澄清「絕無此事」，強調目前搗破的跨國人口販運案，有4件與竹聯幫有關，6人已被羈押。

【16/8 11：35更新】 台灣傳媒引述檢察官及警方指，該名疑為人蛇集團成員的42歲姓何男子，具黑幫背景，是人口販運集團中的「管理者」，承認當初知道去柬埔寨打工是從事詐騙，抵達柬埔寨後就與當地人分工，誘騙他人到柬埔寨工作並提供電子機票等，返台後又將手機上多條與詐騙活動有關的訊息刪除。聲押庭審理後認為，何男所犯為嚴重詐騙，且案中尚有其他共犯未到案，何男有湮滅證據及與共犯、證人串供之虞，故裁定自周一起將何男羈押，並禁止接見、通信。滯留泰國的3名台灣人證實也是人口販運集團成員，刑事局將於近日將3人押解回台。

柬埔寨「高薪打工」陷阱層出不窮，不少台灣人被騙到柬埔寨，淪為詐騙集團成員，甚至被轉賣到有「豬仔煉獄」、「豬仔最終站」之稱，比柬埔寨更恐怖的緬甸「KK園區」。台灣與泰國警方昨日聯手在曼谷機場救出9名來自柬埔寨並準備轉機往緬甸的台灣人，9人目前已獲安排搭機返抵台灣。有台媒指出，他們的目的地其實就是「KK園區」。桃園地方檢察署今日盤問9人後，發現其中一名姓何男子疑為人蛇集團成員，以「意圖營利詐騙使人出國」、違反人口販運防制法及組織犯罪條例等，當庭逮捕並申請羈押。

獲救台人來自柬埔寨 在泰國聲稱要轉機往緬甸

桃園地檢署指，泰國移民局根據台方所提供已經報案的受害人名單，在曼谷素萬那普國際機場成功攔截到12名台灣人，包括8男4女。該12人都來自柬埔寨，異口同聲表示要去緬甸，但台方人員發現當中有人神色有異，將12人隔開分別對話後，其中6男3女改口稱想回台灣，其餘3人則表示要回柬埔寨。該3人隨後被留在泰國海關，由當地移民局收容後再調查處置；6男3女回台後，今日經檢察官詢問，初步證實其中8人是受騙赴柬埔寨的受害者。

台灣警方正清查4000多名台灣人留柬埔寨目的

台灣警方正在清查4,000多名台灣人留在柬埔寨的目的，以追查受害者，措施主要是對其家屬展開「關懷提問」。其中單是彰化縣就有214人身處柬埔寨、緬甸等東南亞國家，其中10人已失去聯絡，幾乎都是20至30歲年輕人，被騙到柬埔寨等地從事詐騙工作，且被扣留護照或限制人身自由。新北市則有749人身在柬埔寨，其中54人確認是被誘騙到當地，當中14人已回台。

蘇貞昌強調會針對柬埔寨打工陷阱救危、詳查、追究

行政院長蘇貞昌強調，台灣政府會集結各部會進行三大動作，包括「救危」、「詳查」、「追究」，救回被害的台灣人，同時追捕犯罪集團，目前已被關押的相關人士已有6人。蘇貞昌又指，清查行動中已發現120名身處柬埔寨的台灣人「比較有問題」，其餘的都在掌握中，會進一步訪查追蹤。