柬埔寨詐騙｜FB淪詐騙集團「招聘平台」 台當局指Meta承諾加強處理

柬埔寨打工陷阱鬧得沸沸揚揚，媒體報道鋪天蓋地，但總有人不看新聞或者看不到新聞，前仆後繼「到海外高薪打工」，實際淪為「豬仔」被賣給詐騙集團。由於騙徒主要在Facebook發布「招聘」信息，台灣通訊傳播委員會(NCC)表示，已積極與Facebook母公司Meta溝通，要求平台「加強自律」，Meta回應會「加強處理」。

翻查Facebook一些「偏門工作」群組，仍能看見一些一兩個月前的「柬埔寨公司海外高薪直招」帖文，但近期的都是「泰國公司招聘」，招數仍是「月薪10萬(新台幣，下同)」或者「月薪6萬，入職可借貸5萬」，而且由純文字變成文字圖，當中還強調「合法工作」。一些「招聘」就強調「不需要出國」，「5個工作日賺15萬以上」，比「月薪10萬」更厲害，但未知是否與柬泰打工陷阱「殊途同歸」。

柬埔寨打工陷阱｜柬埔寨被形容得太恐怖 女蛇頭改送人往泰國

台灣傳媒引述周一被捕姓張女蛇頭所供稱，由於最近柬埔寨被形容得十分恐怖，許多受害人心存忌憚，但張女吼準受害人急需要錢，想短期發財甚至致富的心態，改為向受害人洗腦稱，可轉去治安相對穩定的泰國工作，多名受害人遂放下戒心而被安排赴泰。每有1人登機到泰國，張女就有1萬至1.6萬元報酬，雖然遠比到柬埔寨的10萬元少，但還是很可觀。

柬埔寨打工陷阱｜立委促政府利用科技辦案 勿只「人工舉牌」阻赴柬

另外，對於台灣警方在桃園機場舉牌勸阻民眾勿輕信去柬埔寨「高薪打工」，民進黨立法委員何志偉直言，台灣是科技大國，不應只得人工舉牌，建議行政院運用科技力量辦案，例如加強外交部的「旅外救助指南」App，並追蹤追風險人群，包括僅購買單程機票赴柬埔寨、領取新護照等人士。