柬埔寨「高薪打工」陷阱最新宣傳「回得去台灣」？律師：沒說是骨灰罈還是活體

早前有傳柬埔寨詐騙集團專門誘騙或「收購」大陸人從事網絡詐騙，形容大陸人是「行走的黃金」，大陸公安部亦曾公布，柬埔寨等地有不少詐騙集團以「高薪招聘」誘騙入世未深的年輕人到境外從事詐騙活動，如今台灣人也成為「行走的黃金」。台灣官方數據顯示，單是上半年就有逾6,400人赴柬埔寨，遠多於菲律賓、印尼和越南，當中相信有逾2,000人被誘騙到柬埔寨。 隨著警方持續在機場阻攔受害者持騙徒提供的免費機票赴柬埔寨「高薪打工」，有台灣律師引述消息指，最近柬埔寨詐騙集團「招聘」時加了句「回得去台灣」，「但沒說清楚回得去的是骨灰罈還是活體甚至是半殘體啊？」

柬埔寨「高薪打工」陷阱：有人被割舌頭 家人付贖金後仍未見人 台灣傳媒近期持續報道「賣豬仔到柬埔寨」的「海外打工陷阱」，指近期不少台灣年輕人接受網友「高薪招聘」到柬埔寨「打工」，深信自己前途一片光明，結果卻深陷詐騙基地，不聽話就遭受毒打、性侵、轉賣等，想離開更要家人支付數十萬元(新台幣，下同)贖金，但詐騙集團收到贖金也未必放人。其中有人被騙去柬埔寨「高薪打工」失蹤兩個月，舌頭都被割掉，家人亦已支付30萬元贖金，但對方收錢後，「人依舊失聯」。台灣警方則於近日在新北市拘捕一對台灣情侶，涉嫌勾結柬埔寨詐騙集團，在兩個月內誘騙上百人到柬埔寨，非法獲利超過200萬元。

柬埔寨「高薪打工」陷阱：7月底以來73人堅持出境 不過，台灣人還是前仆後繼去柬埔寨。台灣警方統計，自7月底開始機場勸導工作以來，截至昨日成功阻止26人赴柬埔寨，其中12人是航警局根據刑事局提供的線索而作出攔截，14人是航警根據現場觀察、上前關心後攔截，但遺憾的是，經過航警關心、阻攔後，仍有73人堅持出境。 柬埔寨「高薪打工」陷阱：網民指「日薪十萬人民幣」 近日還有網民在IG貼限時動態，標示身處「柬埔寨」，稱「為了夢想衝刺，懂的人都懂，沒出過國的井蛙酸文不用在那酸，主管說要保管手機跟護照，私訊暫時不會回」，又標籤「#柬埔寨打工 #打字客服人員 #日薪十萬人民幣 #脫離舒適圈 #三個月的翻身計劃 #迎向財富自由的人生」。 全球反詐騙組織：請先問自己有甚麼能力值這個價 涉事網民發布該篇限時動態的動機是「真心、真實」還是「反串」，未能求證。致力營救被「賣」至柬埔寨等地求救人士的非政府組織「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」則在Facebook專頁引用該篇限時動態發文，「請先問問自己到底有甚麼能力值這個價，如果值為甚麼要去比台灣落後的地方。當你發現一切不是你想那樣時，也不要哭喊著來求救，要去甚麼地方前不會先做功課嗎？」