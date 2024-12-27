柯文哲准交710萬保釋候審　重申非貪污圖利之人

台北地檢署偵結京華城及政治獻金案，依貪污圖利、違背職務等罪，起訴前台北市長柯文哲等11人，台北地院今晨批准5名在押被告交保候審，其中柯文哲的保釋金3000萬元新台幣(約710萬港元、下同)。對於法院裁定柯文哲交保，台北地檢署表示不服，將提出抗告。
被羈押禁見近4個月的柯文哲交保後下午步出法院回家並發表講話，指感謝為他加油打氣的人，在他最沮喪的時候，讓他撐過難關，並重申自己不是貪污圖利違法的人，「但碰上風風雨雨，人生還是需要檢討」，感謝上蒼給他這個機會反省人生。
京華城案收賄 遭檢方起訴求刑28年6個月
台北地檢署周四就柯文哲涉京華城等弊案，正式起訴柯文哲等11人。檢方控告柯文哲圖利、違背職務、收受賄賂、侵佔民眾黨政治獻金等罪名，求刑28年6個月。法院宣布批准柯文哲以3000萬元新台幣保釋，同案的威京集團主席沈慶京以4000萬元新台幣保釋，台北市議員應曉薇及台北市前副市長彭振聲亦分別獲准以1500萬元新台幣及500萬元新台幣保釋，柯文哲競選辦公室總部財務長李文宗除了200萬元新台幣，加保800萬元。這5人保釋期間限制出境、出海和住居，並不得干擾證人。
台北地方法院指，由於案件有足夠證據，加上檢方已向證人問話，案中相關事實晦暗不明的風險已降低，在衡量案件情節、被告人身自由等條件後，准許5名被告交保。