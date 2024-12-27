柯文哲准交710萬保釋候審　重申非貪污圖利之人

台北地檢署偵結京華城及政治獻金案，依貪污圖利、違背職務等罪，起訴前台北市長柯文哲等11人，台北地院今晨批准5名在押被告交保候審，其中柯文哲的保釋金3000萬元新台幣(約710萬港元、下同)。對於法院裁定柯文哲交保，台北地檢署表示不服，將提出抗告。

被羈押禁見近4個月的柯文哲交保後下午步出法院回家並發表講話，指感謝為他加油打氣的人，在他最沮喪的時候，讓他撐過難關，並重申自己不是貪污圖利違法的人，「但碰上風風雨雨，人生還是需要檢討」，感謝上蒼給他這個機會反省人生。

