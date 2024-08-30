柯文哲捲「京華城」改建項目貪污案 被廉政機關帶走調查

台灣廉政署持續追查民眾黨主席柯文哲出任台北市長期間牽涉的京華城購物中心改建項目貪污案，今天（30日）上午偕台北地檢署到柯文哲位於台北市的住所，以及民眾黨中央黨部辦公室等多處地點。因柯文哲等4人已依貪污罪被列為被告，在檢廉搜索結束後，直接將柯文哲帶回廉政署約談。

柯文哲說今天是台灣史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部被搜索：「當然我非常坦蕩、我知道沒有問題，我很希望執政當局要清楚說明，今天是有甚麼證據做這個(搜索)動作，我們還是希望台灣的司法可以被信任。」