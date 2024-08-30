柯文哲捲「京華城」改建項目貪污案 被廉政機關帶走調查

台灣廉政署持續追查民眾黨主席柯文哲出任台北市長期間牽涉的京華城購物中心改建項目貪污案，今天（30日）上午偕台北地檢署到柯文哲位於台北市的住所，以及民眾黨中央黨部辦公室等多處地點。因柯文哲等4人已依貪污罪被列為被告，在檢廉搜索結束後，直接將柯文哲帶回廉政署約談。
柯文哲說今天是台灣史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部被搜索：「當然我非常坦蕩、我知道沒有問題，我很希望執政當局要清楚說明，今天是有甚麼證據做這個(搜索)動作，我們還是希望台灣的司法可以被信任。」
促檢方「說明有甚麼證據理由搜索」
京華城風波持續擴大，開發商威京集團主席沈慶京涉嫌以4,500萬元向台北市議員應曉薇行賄，再向時任柯市府遊說施壓，放寬京華城改建項目地積比率由原來的百分之392，大幅升至百分之840。本周二晚間，應曉薇輾轉到台中機場，欲搭機前往香港，檢方緊急指揮廉政署將她拘提到案。
檢調單位28日約談應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，29日又移送北檢複訊。檢廉複訊後認應曉薇、應曉薇辦公室助理吳順民及沈慶京有串供逃亡之虞，依貪污治罪條例違背職務行收賄罪聲押禁見，台北地方法院於今天（30日）凌晨裁准收押，3人隨後被送上囚車。
應曉薇、沈慶京雙雙因京華城案遭收押，時任台北市長柯文哲也逃不過偵辦。據悉，檢廉本周已召開專案會議，預計在搜索搜索完柯文哲的住處後，會將柯文哲傳喚到案。待檢廉訊後，再將柯文哲移送北檢複訊，不排除對其採取強制處分。