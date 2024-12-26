柯文哲涉京華城等貪污案 遭檢方起訴求刑28年6個月

台北地檢署周四就有關案件偵查終結，並召開記者會說明案情，涉案共11人遭起訴。其中柯文哲被認定圖利財團百億不法利益、收賄1,710萬新台幣(約405萬港元)，並且侵佔數千萬政治獻金，與同案共犯從犯罪獲得逾9,371萬元新台幣(約2,223萬港元)。

柯文哲控罪中以京華城容積案最為矚目，台媒指過去曾抨擊財團「拿刀叉吃人肉」的他，光是從京華城案中就收賄1,710萬新台幣。在記者會上，記者問為何京華城公司所得之容積獎勵係屬不法。檢方稱，京華城公司於2020年初自行拆除京華城購物中心，該建物屋齡僅19年，亦非都更物件，竟以都更法令申請容積獎勵，與都更法令未符，故本案所取得之容積獎勵明確違背都更條例、都市更新建築容積獎勵辦法等規定，所以屬不法。據悉，都委會在2021年9月9日的決議中，通過京華城建築項目外加20%的容積獎勵，使總容積率由560%提高至672%。

京華城容積案另一主要被告威京集團主席沈慶京，被指不法賄賂柯文哲等人，被求刑17年；柯文哲前辦公室主任、柯競總財務長李文宗，以及台北市議員應曉薇亦分別被求刑17年4個月及16年6個月。

至於侵吞政治獻金方面，檢方認定柯文哲侵佔基隆市長謝國樑母親等3人捐贈給民眾黨的政治獻金，各人給予了200萬元新台幣(約47萬港元)，卻未有存入民眾黨政治獻金帳號，他合共侵佔600萬元新台幣(約142萬港元)。柯文哲亦利用木可公司侵佔逾6,234萬新台幣(約1,478萬港元)，並挪用眾望基金會827萬新台幣(約196萬港元)支付競辦員工薪金。

65歲的柯文哲人稱柯P，原是一名外科醫生，於2014年勝出台北市長選舉在政界一鳴驚人，出任了2014年至2022年兩屆市長。他2019年創立民眾黨，打破國民黨和民進黨兩黨局面，承諾為政界帶來新風氣。他今年參選台灣領導人選舉，得票排第三，獲大量年輕選民支持。

柯文哲｜民眾黨：堅信柯文哲不會貪污收賄

民眾黨緊急應變小組召集人林富男周四說，北檢偵查4個月查不到金流，堅信柯文哲不會貪污、收賄，這是台灣民主最黑暗的一天。他稱，「柯文哲不是會貪污、會受賄，他不是愛錢的人」，沒證據的情況下拼湊證據，只說某個時間地點收錢，這種濫權起訴淪為政治打手、對民眾黨政治追殺。民眾黨團總召集人黃國昌則表示，「我們相信柯文哲的清白，這4個月從來沒有動搖過」。