校園暴力｜四川女生遭狂摑、踩頭 施暴3女叫囂：我們未成年 報警也不怕

校園暴力屢禁不止，四川綿陽三台縣日前有一名身穿校服的女生遭到3名便服女生瘋狂掌摑、踩頭，凌虐長達十幾分鐘，導致臉部紅腫、流鼻血。打人女生還邊打邊叫囂「我們是未成年，報警也沒有用」、「大不了就是進去蹲兩天就放出來了」；旁邊則有人拍片，還有一把男聲聲稱自己「有關係，報警不怕」。打人片段事後被放上社交平台炫耀。

網民狂轟警方避重就輕，「啥叫傷情無大礙，請介入心理輔導」、「有關係的男娃兒為甚麼沒有通報？」，又指「施暴的幾個人還邊打邊說，自己未成年，最多關幾天，你看，她們考慮了後果，覺得無所謂，才敢肆無忌憚，對別人大打出手」、「未成年不是免死金牌！措施保護了暴力傷害別人的未成年，那誰來保護被未成年傷害的未成年？」、「才13歲就這麼壞，長大了不得了啊，今天敢打人，明天就敢殺人放火，放出來危害社會誰負責？」、「打人者言語中的狂妄戲謔，圍觀者的冷漠嘲諷，實在是讓人憤怒。請嚴正處理，引起家長學校乃至全社會的重視」。

三台縣公安局昨晚在微博通報，昨午4時許在工作中發現網絡出現打人短片後，立即展開調查，證實該縣3名13至15歲分別姓賈、姓鄧及姓王的女生，上周五將同校一名13歲姓徐女生帶到一處樓房頂樓毆打，並拍片放上社交媒體；昨午6時，片段中的打人者已全部被警方帶走。通報又指，徐女經醫院診斷，傷勢無大礙；疑犯對毆打他人事件供認不諱。

警方第二次通報：口角引起 滿14歲罰拘留15日

三台縣公安局今日下午再通報，打人起因是一名13歲姓張女生與前同班同學徐女口角後，相約前同校同學賈女、鄧女、王女及兩名分別姓黃及姓周的14歲男生，於事發當日將已步出校門的徐女帶到事發現場， 隨後賈女、鄧女、王女毆打徐女，致徐女臉部、頭部、頸部紅腫，鼻腔出血，而期間張女用手機拍攝毆打過程，黃男、周男在一旁圍觀起哄。

通報指，現已查明違法事實，按治安管理處罰法對年滿14歲的鄧女、王女治安拘留15日並罰款1,000元(人民幣，下同)，對黃男、周男治安拘留10日並罰款500元，對未滿14歲的賈女、張女予以訓誡，責令監護人嚴加管教，並由監護人承擔相應責任。

通報澄清打人者無後台：父母都是打工

通報強調，徐女已送醫院進行全面檢查，相關部門安排專業人士同步對其展開心理疏導和關懷慰藉，並已向其監護人提供法律援助。通報又指，6名違法者的父母除1人待業外，其餘都在當地或外地打工，網傳「打人者有後台」、「被害人跳樓」等均為不實信息。

網民：未成年保護法到底保護誰？

網民仍然大感不滿，批評「太輕了，所以才會出現一例又一例的校園暴力」、「就是因為這懲罰力度，才讓她們說出自己未成年，最多關幾天的這番話。我們的未成年保護法保護的到底是誰？」有網民更直言，現行未成年保護法根本「保護的永遠是暴力傷害別人的一方」，質疑「這難道不是助長校園暴力之風？還有天理嗎？被暴力傷害的未成年難道不是更應該被保護？」還有網民指出，「只能說好好對受害者進行心理疏導吧。被霸凌的陰影真的有可能會影響一生 」。