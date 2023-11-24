校園欺凌｜山西高中生傳「螃蟹夾下體」　唔交保護費打到凌晨（有片）

校園斯凌問題一直備受關注。山西太原一間學校有學家家長上周日（19日）報公安，指兒子遭多名高中生毆打侮辱、勒索保護費，更一度被指「遭螃蟹夾下體」。公安通報案情，指害親屬報案情況屬實，有11人接受調調查，其中2名施暴者因涉嫌尋釁滋事罪被依法採取刑事強制措施，其餘涉案人員被依法處理，案件仍在進一步偵辦中。

據指遭螃蟹夾下體受害者未發聲

其中一名受害者的父親補充，「孩子曾親眼目睹施暴者用螃蟹夾受害同學的下體。」另一名受害者的姊姊也稱曾聽弟弟說過，看到施暴者的宿舍桌上擺有螃蟹，並被言語威脅「我曾經拿著這個螃蟹夾過別人，如果你敢告訴老師，你就嚐一嚐這個滋味。」不過兩位同學口中那位遭螃蟹夾下體的受害者，至今未有站出來發聲。

太原市公安局萬柏林分局周三（22日）表示，接獲通報後，本署第一時間詢問受害者2名15歲男受害者，並依法傳喚2名16歲男同學等11人接受調查。經查證，警報狀況屬實，而「 脫褲子螃蟹夾下體」為霸凌者的言語威脅，2名受害者未遭此行為。