熱門搜尋:
叱咤2023 朗然 尹光 柯文哲 MIRROR YOHO WEST 柳應廷 的士罷工 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 SmartPLAY康體通 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-24 12:09:00

校園欺凌｜山西高中生傳「螃蟹夾下體」　唔交保護費打到凌晨（有片）

分享：
山西高中生傳「螃蟹夾下體」，唔交保護費打到凌晨。(網上圖片)

山西高中生傳「螃蟹夾下體」，唔交保護費打到凌晨。(網上圖片)

校園斯凌問題一直備受關注。山西太原一間學校有學家家長上周日（19日）報公安，指兒子遭多名高中生毆打侮辱、勒索保護費，更一度被指「遭螃蟹夾下體」。公安通報案情，指害親屬報案情況屬實，有11人接受調調查，其中2名施暴者因涉嫌尋釁滋事罪被依法採取刑事強制措施，其餘涉案人員被依法處理，案件仍在進一步偵辦中。

綜合內地報道，山西省畜牧獸醫學校2名受害學生的家長痛訴，過去一個多月，孩子多次在宿舍內遭同學群毆、被施暴者教唆互毆，僅因不交保護費，主要的施暴者有5個學生，甚至找人來圍觀毆打過程，並威脅他人「這就是下場」。施暴者向每個人收取保護費的金額不一樣，有人收20，有人收50顯示，一名上身赤裸的學生坐在地上，被另一名學生拳打腳踢，包括拳打腳踢等。受害人家屬指，暴力手段還包括掌摑、用褲帶或棍子毆打身體，「打人的時間是晚上10點多，一直打到凌晨23點，打高興了你就回去」

太原市公安局萬柏林分局。(微博)

太原市公安局萬柏林分局。(微博)

據指遭螃蟹夾下體受害者未發聲

其中一名受害者的父親補充，「孩子曾親眼目睹施暴者用螃蟹夾受害同學的下體。」另一名受害者的姊姊也稱曾聽弟弟說過，看到施暴者的宿舍桌上擺有螃蟹，並被言語威脅「我曾經拿著這個螃蟹夾過別人，如果你敢告訴老師，你就嚐一嚐這個滋味。」不過兩位同學口中那位遭螃蟹夾下體的受害者，至今未有站出來發聲。

太原市公安局萬柏林分局周三（22日）表示，接獲通報後，本署第一時間詢問受害者215歲男受害者，並依法傳喚216歲男同學等11人接受調查。經查證，警報狀況屬實，而「 脫褲子螃蟹夾下體」為霸凌者的言語威脅，2名受害者未遭此行為。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受