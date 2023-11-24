校園欺凌｜山西高中生傳「螃蟹夾下體」　唔交保護費打到凌晨（有片）

校園斯凌問題一直備受關注。山西太原一間學校有學家家長上周日（19日）報公安，指兒子遭多名高中生毆打侮辱、勒索保護費，更一度被指「遭螃蟹夾下體」。公安通報案情，指害親屬報案情況屬實，有11人接受調調查，其中2名施暴者因涉嫌尋釁滋事罪被依法採取刑事強制措施，其餘涉案人員被依法處理，案件仍在進一步偵辦中。
綜合內地報道，山西省畜牧獸醫學校2名受害學生的家長痛訴，過去一個多月，孩子多次在宿舍內遭同學群毆、被施暴者教唆互毆，僅因不交保護費，主要的施暴者有5個學生，甚至找人來圍觀毆打過程，並威脅他人「這就是下場」。施暴者向每個人收取保護費的金額不一樣，有人收20元，有人收50元，網上影片顯示，一名上身赤裸的學生坐在地上，被另一名學生拳打腳踢，包括拳打腳踢等。受害人家屬指，暴力手段還包括掌摑、用褲帶或棍子毆打身體，「打人的時間是晚上10點多，一直打到凌晨2、3點，打高興了你就回去」。
據指遭螃蟹夾下體受害者未發聲
其中一名受害者的父親補充，「孩子曾親眼目睹施暴者用螃蟹夾受害同學的下體。」另一名受害者的姊姊也稱曾聽弟弟說過，看到施暴者的宿舍桌上擺有螃蟹，並被言語威脅「我曾經拿著這個螃蟹夾過別人，如果你敢告訴老師，你就嚐一嚐這個滋味。」不過兩位同學口中那位遭螃蟹夾下體的受害者，至今未有站出來發聲。
太原市公安局萬柏林分局周三（22日）表示，接獲通報後，本署第一時間詢問受害者2名15歲男受害者，並依法傳喚2名16歲男同學等11人接受調查。經查證，警報狀況屬實，而「 脫褲子螃蟹夾下體」為霸凌者的言語威脅，2名受害者未遭此行為。