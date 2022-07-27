校方禁在家上網玩微信 遼寧高中生暑假發朋友圈被處分

內地傳媒報道，盤錦大窪高中一名女生爆料，班主任周二在班級微信群組發通知，指她與另一位同學「發朋友圈，還有多人留言點讚」，屬「手機使用不當」，班主任按校方「去網去微」活動制度管理規定，對兩人作出嚴重警告，開學後會再作相應紀律處分和處理。

涉事學生：之前無老師管過

該名女生透露，自己的微信朋友圈從未將老師屏蔽，之前亦不知道有「去網去微」活動，收到班主任通報處罰後很詫異，「之前沒有人管過這個事，我這是新換的班主任，今年6月份、快7月份才換的」。涉事班主任則回應指，學生不理解學校的做法，強調「孩子手機應該用在學習上……家裡邊孩子手機使用不當，他能學習嗎」。

根據大窪高中《學生管理制度手冊》第19頁的「去網去微活動制度」，活動旨在淨化學生心靈，使學生「思維單純化」，讓學生全身心投入到學習之中，讓網絡、微信在學生當中徹底絕跡，進而提高學習成績。

活動相關規定包括學生只准用非智能手機；只可申請註冊一張電話卡並向班級申報，鼓勵同學之間互相監督；學生每月通話、短信、流量要打印出來交給班主任，手機卡服務密碼亦要告知班主任，以方便監督檢查；學生在家也要去網去微，家長要修改家中Wi-Fi密碼，禁止學生在家上網。至於處罰，違規一次記過，兩次留校察看，三次開除學籍。

有內地律師指出，學生在家玩手機的自由屬基本人權，校方無權干涉，相關處罰亦不合理。盤錦市教育局則提到，曾因應教育部下發的《中小學生管理規定》，要求各縣區教育局和學校制定相關手機管理規定，強調「在放假階段不限制使用手機，但是會規定少使用手機，保護視力」。