核酸檢測結果屢爆造假 官媒：非重典不能止亂

然而，去年1月，核子基因旗下山東濟南華曦醫學檢驗公司參與河北邢台市隆堯縣第二輪全民核酸檢測，31萬多人的樣本尚未完成檢測之時，負責人就謊報全部陰性，為邢台疫情防控造成重大影響。到本月，甘肅蘭州核子華曦參與七里河區核酸檢測，23日將檢測結果異常名單上報後，相關人士獲通知原地等待轉送隔離，但蘭州核子華曦翌日將個別待轉送人士錄為「陰性」，致相關人士健康碼顯示為陰性，結果干擾到民眾正常生產生活和疫情防控工作。

包攬內地多個城市核酸檢測工作的深圳核子基因科技及旗下核子華曦實驗室等子公司，近日被質疑多次檢測結果造假、違規都仍能繼續承接政府、大學等單位的核酸檢測「生意」，成為輿論抨擊焦點。官媒人民日報健康客戶端首席評論員趙廣泉今日發表題為《核酸亂象不止 疫情永無寧日》的評論文章，盤點各地近期的「核酸亂象」，直言「非重典不能止亂」。

文章指出，除了濟南華曦等例子，單是今年被通報的「核酸造假案」最少有十幾宗，包括安徽合肥和合醫學檢驗實驗室、合肥諾為爾醫學檢驗實驗室，「超能力承攬檢測業務、嚴重超過承諾時間出具檢測報告，有的還幾次出具假陽性報告」；河北石家莊和合醫學檢測實驗室，對核酸檢測出的陽性病例隱瞞不報，故意造成疫情傳播被立案調查；北京朴石醫學檢驗實驗室、北京金准醫學檢驗實驗室、北京中同藍博醫學檢驗實驗室，核酸檢測結果造假，30多人涉嫌妨害傳染病防治罪被採取刑事強制措施。

官媒轟檢測結果造假 恐令一個城市停擺

文章批評，如此前赴後繼的核酸檢測公然造假，不僅增加疫情防控的阻力和難度，也嚴重消減公眾對核酸檢測的公信力，而一份虛假的核酸檢測報告，可能會引發疫情擴散，令核酸檢測持續數月，甚至令一個區縣甚至一個城市停擺，數以萬計無辜群眾因此被靜默、被管控，生活工作遭遇重創，「核酸檢測亂象社會公眾反映強烈，已經到了非重典不能止亂的時候了」。

法律學者促立法解決檢測結果造假問題

人民日報健康客戶端另一篇報道引述中國政法大學醫藥法律與倫理研究中心主任劉鑫指出，妨害傳染病防治罪、中介組織提供虛假證明文件罪、以危險方法危害公共安全罪、詐騙罪、怠忽職守罪，在核酸機構問題上，都不完全適用，目前很多用地方的檢察機關以妨害傳染病防治罪來起訴，「但這一罪行並不能全面地體現問題」，因為這項罪名涉及的5種情形，並沒有「提供虛假檢測結果」。

劉鑫又指，根據社會危害性，將提供虛假檢測結果，界定為刑期較妨害傳染病防治罪(最高7年)重的中介組織提供虛假證明文件罪(最高10年)，應該更為準確，但處罰力度仍然不夠，故建議設立專門的法律來解決相關問題，並強調這「非常有必要」。

內地昨新增38421宗本土感染

另外，內地昨新增38,421宗本土感染，重慶、廣東及北京仍然是「重災區」，分別佔8,893、8,792及4,386宗，四川、山西、新疆都有過千宗個案。