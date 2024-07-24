格美今晚深夜登陸台灣 最少1死58傷高雄婦遭大樹擊斃

強颱風格美(台灣稱凱米)逼近台灣，預計今晚深夜在宜蘭或花蓮登陸，今晚起到明晨對台灣帶來暴雨和強烈影響。高雄今日下午12時半，有吹倒的大樹壓住一名64歲電單車女司機，她送院後不治。花蓮縣市區下午5時30分，有汽車遭建築物掉落石頭擊中，造成2傷，其中一人已無呼吸心跳，另一人昏迷。據悉，車內當時有4人。格美對全台迄今造成最少1死58傷，以及17萬戶一度停電。陸空交通亦受影響，桃園機場最少227個航班取消，台鐵全部路線停駛。

港或掛一號戒備信號 格美造成菲律賓13死 按現時預測，格美將在今晚進入本港800公里範圍內，明日登陸福建前與香港保持超過約600公里，天文台視乎情況考慮是否發出一號戒備信號。格美雖沒有在菲律賓登陸，但為當地帶來暴雨，造成水浸及山泥傾瀉，導致最少13人死亡，以及60萬人疏散，當中3.5萬人入住避難中心。

風力相等4級颶風 台北101關門 報道指，格美最高風速維持時速230公里，相等於美國第4級颶風，最高為5級。在格美逼近下，宜蘭南方澳有餐廳的巨大招牌被吹倒及跌落馬路，阻塞交通。截至下午3時20分，宜蘭縣已錄得488毫米雨量。新竹市、台中市、嘉義和高雄等14縣市明日停班停課。