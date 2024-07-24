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中國
2024-07-24 19:31:32

格美襲台灣增至2死逾200傷 鐵皮屋頂吹起石屎墜地母子重傷(有片)

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格美

高雄有電單車遭倒下大樹擊中，造成一名電單車女司機死亡。(互聯網)

22:50更新

強颱風格美(台灣稱凱米)吹襲台灣，至晚上增至最少2死201傷、17萬戶一度停電，預計深夜登陸宜蘭或花蓮。高雄今日下午12時半，有吹倒的大樹壓住一名64歲電單車女司機，她送院後不治。花蓮縣市區下午5時30分，有大廈的鐵皮屋頂遭強風掀起，引致石屎掉落地面砸中一輛私家車，車內一對母子受傷；45歲母親命危，延至晚上不治，7歲兒子則重傷昏迷。據悉，車內當時有4人。陸空交通亦受影響，桃園機場最少227個航班取消，台鐵全部路線停駛。

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港或掛一號戒備信號 格美造成菲律賓13死

按現時預測，格美將在今晚進入本港800公里範圍內，明日登陸福建前與香港保持超過約600公里，天文台視乎情況考慮是否發出一號戒備信號。格美雖沒有在菲律賓登陸，但為當地帶來暴雨，造成水浸及山泥傾瀉，導致最少13人死亡，以及60萬人疏散，當中3.5萬人入住避難中心。

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風力相等4級颶風 台北101關門

報道指，格美最高風速維持時速230公里，相等於美國第4級颶風，最高為5級。在格美逼近下，宜蘭南方澳有餐廳的巨大招牌被吹倒及跌落馬路，阻塞交通。截至下午3時20分，宜蘭縣已錄得488毫米雨量。新竹市、台中市、嘉義和高雄等14縣市明日停班停課。

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在台北，台北101購物中心和百貨公司今日均暫停營業。台鐵下午起全線停駛，桃園大眾捷運取消今日全日的直達車及加班車，普通車維持15分鐘一班。

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