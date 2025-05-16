桂林必遊3大景點　賞廣西最美天然畫廊（附美食指南）｜中國自由行

有「山水甲天下」美譽的桂林，向來以秀麗迷人的山水聞名中外，是廣西旅遊必到城市之一。近日，有香港航空公司推出了直飛桂林的定期航班，不用兩小時就能抵達當地，有望成為港人内地快閃遊的新選擇。

灕江風景區，以桂林市為中心，北起興安靈渠，南至陽朔，由灕江一水相連，兩岸山色俊秀挺拔，山峰形態萬千，這便是獨特的喀斯特地貌，即可溶性岩石長時間被水溶解侵蝕後所形成的自然風景。

到灕江觀光一般有3種方式，坐船、竹筏或徒步，官方亦推出了名為「灕江精華遊」的水上遊覽線路，由磨盤山碼頭（竹江碼頭）至陽朔段的灕江，終點在陽朔龍頭山碼頭下船，全長60公里，遊覽時間約4小時。

沿途景點有黃牛峽、望夫仙石、九牛三洲、冠岩、綉山、黃布倒影等，可盡覽灕江奇山秀水的精華，其中的「黃布倒影」，更是人民幣20元鈔票的原型風景。

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桂林必遊景點｜龍脊梯田 夢幻變換的四時風景

桂林另一個必遊景點便是龍脊梯田了。龍脊梯田，又叫龍勝梯田，始建於元代，距今已有近700年歷史，分布於海拔300米至1,100米之間，從桂林市中心駕駛前往大約需要一個小時。

龍脊梯田主要分為平安壯族梯田觀景區、金坑梯田（大瑤寨梯田觀景區），以及龍脊古壯寨梯田，其中，古壯寨梯田是壯族梯田的發源地。