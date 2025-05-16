桂林必遊3大景點　賞廣西最美天然畫廊（附美食指南）｜中國自由行

有「山水甲天下」美譽的桂林，向來以秀麗迷人的山水聞名中外，是廣西旅遊必到城市之一。近日，有香港航空公司推出了直飛桂林的定期航班，不用兩小時就能抵達當地，有望成為港人内地快閃遊的新選擇。
本篇為大家盤點桂林必遊3大景點，還有當地特色美食推薦，事不宜遲，馬上起程！
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桂林必遊景點｜陽朔灕江 如詩如畫的喀斯特地貌
要數桂林山水的精華，一定非灕江莫屬，這裏除了是國家首批重點風景名勝區，更是世界規模最大、風景最美的岩溶景區，享負盛名。
灕江風景區，以桂林市為中心，北起興安靈渠，南至陽朔，由灕江一水相連，兩岸山色俊秀挺拔，山峰形態萬千，這便是獨特的喀斯特地貌，即可溶性岩石長時間被水溶解侵蝕後所形成的自然風景。
到灕江觀光一般有3種方式，坐船、竹筏或徒步，官方亦推出了名為「灕江精華遊」的水上遊覽線路，由磨盤山碼頭（竹江碼頭）至陽朔段的灕江，終點在陽朔龍頭山碼頭下船，全長60公里，遊覽時間約4小時。
沿途景點有黃牛峽、望夫仙石、九牛三洲、冠岩、綉山、黃布倒影等，可盡覽灕江奇山秀水的精華，其中的「黃布倒影」，更是人民幣20元鈔票的原型風景。
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桂林必遊景點｜龍脊梯田 夢幻變換的四時風景
桂林另一個必遊景點便是龍脊梯田了。龍脊梯田，又叫龍勝梯田，始建於元代，距今已有近700年歷史，分布於海拔300米至1,100米之間，從桂林市中心駕駛前往大約需要一個小時。
龍脊梯田主要分為平安壯族梯田觀景區、金坑梯田（大瑤寨梯田觀景區），以及龍脊古壯寨梯田，其中，古壯寨梯田是壯族梯田的發源地。
除了擁有深厚的文化底蘊，龍脊梯田最引人入勝之處是擁有四季分明的絕美風景。
比如每逢7月至9月份，便是欣賞油菜花海的最佳時期，9月下旬至11月份，則能飽覽滿山布滿金黃色稻穗的震撼景觀，到了冬天，就像走進雪之國度一樣，浪漫迷人。
桂林必遊景點｜日月雙塔 世界第一銅塔
位於桂林市中心的日月雙塔，毗鄰著名景區象鼻山，是兩座獨特的仿古銅塔，一東一西，分別象徵着太陽和月亮。
別看日月雙塔只是兩座高塔那般簡單，實際上卻大有來頭，光是世界之最便創下了三項！包括世界上最高的銅質建築物、世界上最高的水中塔、世界上最高的銅塔。
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