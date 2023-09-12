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2023-09-12 14:20:00

桂林男子釣魚疑用力過猛觸高壓電線　全身燒焦坐路邊求援

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大陸一男子釣魚甩竿甩到高壓電線當場「全身燒焦」。（圖／翻攝椒點視頻）

記者李宗芳／綜合報道

釣魚甩竿得當心！廣西桂林一名男子10日興高采烈地出門釣魚，不料甩杆用力過猛，竟把釣魚線甩到高壓電線上，電流瞬間擊穿身體，男子當場全身燒焦、衣服都被燒爛，只能無躺在路邊等救助。

網民：皮膚受傷會導致內出血容易細菌感染

網傳影片中，一名身穿條紋襯衫的男子躺在地上，他的衣服被燒爛，全身一片焦黑色，趴在地上一動不動，路過的行人不時回頭觀望，有人在旁邊說燒焦完了，被高壓線燒傷了。另一段影片中，男子則是安靜地坐在地上，旁邊有人打著傘幫他遮陽，男子表情痛苦到說不出話來，身上多處嚴重燒傷，景象怵目驚心，讓人不忍直視。據《四川觀察》報道，這宗釣魚被高壓電燒傷的事情發生在廣西桂林，這名男子是在桃花江畔的一處河灘上釣魚，可能是沒有注意到緊鄰高壓線區域，才導致意外發生。事故發生後，周圍民眾迅速撥打了急救電話，將其緊急送往醫院接受治療，目前，該男子仍在重症監護室接受治療。

影片傳出後，引發網友關注和熱議，直說「釣魚一定要遠離電線，選擇安全空曠地帶」、「釣魚有風險，甩竿需謹慎」，也有不少網友擔心男子傷情，「看起來好像沒事，但是會越來越疼的」、「全身皮膚受傷會導致內出血，很容易細菌感染的」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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