梅龍高速路陷｜冷藏車攔路減傷亡　英雄司機摸黑落斜坡救6人

內媒報道事故發生不久後，多名經過司機第一時間下車救人，其中在深圳從事司機工作的36歲男子劉永縉恰巧經過事發路段，當時趁五一假期打算從深圳回老家福建龍岩。他說途經事發路段看到有車輛掉頭，於是降低了車速，得知前方發生坍塌，於是將車輛停在路邊，趕忙上前查看情況，目測有10多輛車墮坑，部分車輛時不時冒出火花。

他聽到有被困者呼救，亦有人自行爬出車廂，於是立即下斜坡救人，當時現場沒有燈，加上剛下雨，斜坡特別濕滑，他於是一手拿着手機照明，一手扶着雜草慢慢向下走，一共救起了6人，其中有3名大人、3名小孩，最小的孩子約3歲。劉男表示，和他一起救人的還有一名20多歲青年，在救起被困者後，救援人員趕到，他向對方說明情況後便離開。

至於駕駛冷藏車的王姓男子周三凌晨2時許開車載着妻子，在梅龍高速公路駛向福建泉州途中發現異常。王男稱，當時他們距離路陷路段約100多米，看到幾輛私家車逆線而行，他連忙打死火燈。有女司機稱前方路陷起火，王男便掉頭。由於冷藏車車身較長把路攔住，尾隨車輛都紛紛減速。後來他把車回正，然後與妻子落車擺手示意尾隨車輛停車，阻止其他車輛駛近，減少傷亡。