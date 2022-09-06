楊丞琳指「在台灣吃海鮮是奢侈」 農委會：吃海鮮是台灣日常

台灣女星楊丞琳早前在浙江衛視綜藝節目《還有詩和遠方3》上，與其他嘉賓一起吃「炸豆腐魚」時，被問到「你台灣人怎麼沒吃過」，有嘉賓直言「台灣沒有豆腐魚的」，楊丞琳亦表示，「其實我在台灣沒吃過甚麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」。
台網民：不管是早年還是現在吃海鮮都不算奢侈
不過，其「在台灣吃海鮮是奢侈」的言論引起許多台灣網民不滿。有網民表示，「不管是早年還是現在吃海鮮都不算奢侈吧，更不用說以前台灣沿海的小漁村大家沒錢都是自己釣海鮮來吃」、「如果說以前買不起米買不起葷菜我還信，買不起海鮮到底是要有多窮，是都沒親自去過魚市吧……就算2022現在中價台幣30都有虱目魚頭夠你啃了，以前更便宜甚至菜市場都會送，老一輩甚至會時常出去垂釣」。
農委會主委陳吉仲：台灣最多是海鮮
台灣農委會主委陳吉仲則強調，吃海鮮是台灣「日常」，「台灣甚麼不敢講，最多的就是海鮮」，各地都有海鮮粥、海鮮麵，而且大家都負擔得起，自己前幾天才花了120元(新台幣)吃一碗海鮮粥，「裡面有透抽、蝦子，甚麼都有」，又指台灣遠洋漁業遍巡五大洋，「看我們抓了多少秋刀魚、鮪魚(吞拿魚)、魷魚等，抓了這麼多」，海鮮已成為台灣文化的一種，「在台灣吃海鮮是平常事，任何店面都有海鮮」，從蝦、石斑、午仔魚、虱目魚等，「若沒有虱目魚怎麼會有台南文化」。
陳吉仲又指出，今次事件令他反思，台灣的食農教育要再加把勁，「如果還有人對台灣的海鮮、水產不太了解，農委會會極力來將食魚教育做好」。