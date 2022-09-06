楊丞琳指「在台灣吃海鮮是奢侈」 農委會：吃海鮮是台灣日常

台灣女星楊丞琳早前在浙江衛視綜藝節目《還有詩和遠方3》上，與其他嘉賓一起吃「炸豆腐魚」時，被問到「你台灣人怎麼沒吃過」，有嘉賓直言「台灣沒有豆腐魚的」，楊丞琳亦表示，「其實我在台灣沒吃過甚麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」。

台網民：不管是早年還是現在吃海鮮都不算奢侈

不過，其「在台灣吃海鮮是奢侈」的言論引起許多台灣網民不滿。有網民表示，「不管是早年還是現在吃海鮮都不算奢侈吧，更不用說以前台灣沿海的小漁村大家沒錢都是自己釣海鮮來吃」、「如果說以前買不起米買不起葷菜我還信，買不起海鮮到底是要有多窮，是都沒親自去過魚市吧……就算2022現在中價台幣30都有虱目魚頭夠你啃了，以前更便宜甚至菜市場都會送，老一輩甚至會時常出去垂釣」。