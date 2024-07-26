極狐汽車︱電動車當街自燃 車廠人員到場極速拆車頭標誌(有片)

內地傳媒報道，一輛購買兩個月的極狐汽車電動車周三（24日）在杭州街頭突自燃，惟車廠人員到場後竟先拆走車廠標誌及蓋黑布，車主不滿車廠的處理手法

內地傳媒報道，一輛購買兩個月的極狐汽車電動車周三（24日）在杭州街頭突自燃，惟車廠人員到場後竟先拆走車廠標誌及蓋黑布，車主不滿車廠的處理手法，網民嘲諷「古有掩耳盜鈴，今有蓋布撬標」。極狐汽車及後發聲明，對事件表示歉意。

網民嘲諷「古有掩耳盜鈴，今有蓋布撬標」

涉事汽車的負責人陳小姐表示，他們是一間汽車租賃公司，兩個月前購入10輛極狐汽車，用於網約車營運，出事的車就是其中之一。事情發生在周四（25日），司機駕駛車輛載著乘客行駛到杭州市時，車輛發生自燃，司機與乘客及時下車，未有人受傷。影片顯示大火被撲滅後，廠家工作人員到現場後為車蓋上黑布，及企圖撬下前後車標，發現拆不掉又敲了幾下，然後還要拆引擎蓋的東西。當時對方表示是有上級授權，但並未有解釋原因。