極狐汽車︱電動車當街自燃 車廠人員到場極速拆車頭標誌(有片)

內地傳媒報道，一輛購買兩個月的極狐汽車電動車周三（24日）在杭州街頭突自燃，惟車廠人員到場後竟先拆走車廠標誌及蓋黑布，車主不滿車廠的處理手法，網民嘲諷「古有掩耳盜鈴，今有蓋布撬標」。極狐汽車及後發聲明，對事件表示歉意。
網民嘲諷「古有掩耳盜鈴，今有蓋布撬標」
涉事汽車的負責人陳小姐表示，他們是一間汽車租賃公司，兩個月前購入10輛極狐汽車，用於網約車營運，出事的車就是其中之一。事情發生在周四（25日），司機駕駛車輛載著乘客行駛到杭州市時，車輛發生自燃，司機與乘客及時下車，未有人受傷。影片顯示大火被撲滅後，廠家工作人員到現場後為車蓋上黑布，及企圖撬下前後車標，發現拆不掉又敲了幾下，然後還要拆引擎蓋的東西。當時對方表示是有上級授權，但並未有解釋原因。
陳女士指出，人員或是為了維護車廠的聲譽，但認為廠家的做法很不妥當，認為應需要調查。陳女士說，事後在警方的協調下，廠家一名負責人曾與他們見面，就拆車標事件進行溝通，「他就是說大不了賠償。」對於廠家為何一到現場即企圖拆車標，客服職員解釋，當時的現場情況進行一個初步判斷，應該是車輛的上部起火，並不是動力電池的問題。
極狐汽車發聲明道歉
周四（25日），極狐汽車發聲明，經現場初步勘查並結合後台數據發現，火情發生前車輛動力電池電壓、溫度和絕緣等數據正常。火情撲滅後，車輛動力電池未發現異常，無燃燒跡像。具體的火情原因消防部門正在調査。在事故處理過程中，由於工作人員不當的處理行為，給車主和廣大關心極狐的朋友帶來了非常不好的感受，極狐汽車表示歉意，將加強內部監督培訓，杜絕該不當行為再度發生。